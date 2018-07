Hanoi, 24 juillet (VNA) – Le président Trân Dai Quang a reçu le 24 juillet à Hanoi le président la Chambre des représentants australienne, Tony Smith, en visite officielle au Vietnam sur invitation de la présidente de l’Assemblée nationale Nguyên Thi Kim Ngân.

Le président Trân Dai Quang (droite) et le président de de la Chambre des représentants australienne Tony Smith. Photo : VNA

Saluant la visite officielle de Tony Smith, le dirigeant vietnamien a estimé que de bons résultats de l’entretien contribueront à consolider les relations de partenariat stratégique Vietnam-Australie.

Il a dit que le renforcement des échanges des visites de tous les échelons contribuera à consolider la confiance politique et la compréhension mutuelle entre les dirigeants et les deux peuples des deux pays et à promouvoir la coopération.

Trân Dai Quang a apprécié le développement des relations Vietnam-Australie dans des domaines, notamment l’établissement du partenariat stratégique entre les deux pays en mars dernier.

Selon lui, les deux pays devraient continuer d’intensifier la coopération dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’investissement, de la sécurité, de la défense, de l’éducation, de la formation, de l’agriculture, de hautes technologies, de l’Aide publique pour le développement (APD)… et de créer des conditions à la promotion des échanges populaires, de la culture, du tourisme et des sports.

Le président Trân Dai Quang a remercié l’Australie de continuer d’accorder des priorités sur l’APD au Vietnam et affirmé que l’APD de l’Australie est efficacement utilisée, contribuant activement à l’œuvre de développement socioéconomique du Vietnam.

Le président Trân Dai Quang a hautement apprécié la coopération dans l’éducation et la formation ces dernières années entre les deux pays et remercié le gouvernement australien d’avoir créé des conditions aux étudiants vietnamiens à faire leur étude en Australie.

Il a souhaité que l’Australie continue d’aider le Vietnam le développement de la ressource humaine qualifiée, d’augmenter le nombre des bourses gouvernementales et l’aide pour la formation professionnelle, et de la langue anglais, en affirmant que le Vietnam continuera de coopérer étroitement avec l’Australie dans la mise en œuvre du Nouveau Plan de Colombo au Vietnam.

Le président Trân Dai Quang a demandé à l’Australie de créer des conditions favorables à la communauté des Vietnamiens à vivre, travailler et étudier conformément à la loi de l’Australie, contribuant au développement de chaque pays ainsi qu’aux relations bilatérales.

Il a remercié le gouvernement australien pour son soutien à l’organisation réussie de l’Année de l’APEC 2017 et à la candidature du Vietnam au poste de membre non permanent du Conseil de sécurité de l’ONU pour la période 2020-2021, ainsi que la coordination et le soutien de l’Australie au rôle du Vietnam dans l’ASEAN et la région.

Le président de la Chambre des représentants australienne Tony Smith, pour sa part, a affirmé que les visites bilatérales des dirigeants de haut rang des deux pays visent à consolider la confiance politique et le développement de coopération intégrale entre les deux pays.

Il a hautement apprécié la coopération dans le commerce, l’éducation, et la formation entre les deux pays affirmant que la Chambre des représentants australienne va servir de passerelle pour promouvoir ces relations. - VNA