Hanoï (VNA) - Le président de la République de Corée Yoon Suk Yeol, son épouse et une délégation sud-coréenne de haut rang les accompagnant ont quitté Hanoï à midi, terminant avec succès leur visite d'État au Vietnam du 22 au 24 juin, à l'invitation du président vietnamien Vo Van Thuong.Yoon Suk Yeol est allé rendre hommage au Président Ho Chi Minh en son mausolée, venu saluer le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong, s'est entretenu avec le président Vo Van Thuong et a assisté à la cérémonie de signature d’accords de coopération. Il a aussi rencontré le Premier ministre Pham Minh Chinh, le président de l'Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Hue.Yoon Suk Yeol et Pham Minh Chinh ont participé au Forum d’affaires Vietnam - République de Corée, qui a réuni 500 représentants d'associations, de sociétés et d'entreprises des deux pays.

Le président de la République de Corée Yoon Suk Yeol, le président vietnamien Vo Van Thuong et leur épouse au bord du lac Hoan Kiem (Epée restituée). Photo : VNA



Lors des rencontres, les dirigeants vietnamiens ont salué la visite du dirigeant sud-coréen, de son épouse et de la délégation sud-coréenne de haut rang au Vietnam, créant une nouvelle étape pour approfondir les liens bilatéraux.Les dirigeants vietnamiens ont affirmé que le Vietnam soutenait constamment la République de Corée dans la promotion de son plus grand rôle dans la région et dans le monde.Le président Yoon Suk Yeol a félicité le Vietnam pour ses réalisations, notamment le maintien d'une dynamique de croissance économique élevée dans le contexte des difficultés économiques mondiales. Il a affirmé que la République de Corée attachait toujours de l'importance au partenariat stratégique intégral avec le Vietnam, considérant le pays comme un partenaire clé et une priorité dans la mise en œuvre des politiques dans la région.Les deux parties ont convenu d’édifier des relations politiques et une coopération en matière de défense et de sécurité avec un niveau de confiance et de substance plus élevé ; d’échanger et de partager régulièrement la situation de chaque pays ainsi que les questions internationales et régionales d'intérêt commun.Les deux parties ont aussi convenu de parvenir bientôt à l'objectif de porter le commerce bilatéral à 100 milliards de dollars et de s’orienter vers l'objectif de 150 milliards de dollars d'ici 2030 dans le sens de l'équilibre et de la durabilité.