Le gouvernement japonais a officiellement annoncé vendredi 16 octobre que le Premier ministre Suga Yoshihide se rendra au Vietnam et en Indonésie du 18 au 21 octobre.

La conférence virtuelle des experts du Sommet d'Asie de l'Est (EAS) sur la coopération en réponse au COVID-19 a eu lieu sous la co-présidence du Vietnam et de l'Indonésie.

Les relations Vietnam-Japon sont devenues un modèle d’amitié et de partenariat gagnant-gagnant, créant une base de coopération pour assurer la stabilité et la paix en Asie du Sud-Est et au-delà.