Hanoi (VNA) - Le président Vo Van Thuong a félicité vendredi 30 juin à Hanoi l’ambassadrice sortante de la République de Corée au Vietnam, Oh Youngju, pour l’accomplissement de ses tâches et a félicité la diplomate pour ses importantes contributions à la promotion des relations bilatérales.

Le chef de l’Etat vietnamien a félicité l’ambassadrice Oh Youngju pour sa nouvelle tâche et a exprimé sa conviction que la diplomate continuera à soutenir et à promouvoir le partenariat stratégique intégral Vietnam-République de Corée dans les temps à venir.Il a affirmé que le Vietnam attache une grande importance à la toute récente visite d’État du président sud-coréen Yoon Suk Yeol, ajoutant que les hauts dirigeants, les habitants et les entreprises des deux pays ont attentivement suivi et apprécié les résultats de ce voyage.L’ambassadrice Oh Youngju a, pour sa part, déclaré que la partie sud-coréenne apprécie hautement le succès de la visite au Vietnam du président Yoon Suk Yeol.Elle a déclaré qu’à la suite de la visite, le président Yoon Suk Yeol a demandé aux organes sud-coréens de mettre en œuvre les accords de coopération signés entre les deux pays.La diplomate a estimé que ces engagements et accords de coopération seront rapidement concrétisés, aidant ainsi le partenariat stratégique intégral bilatéral à se développer de manière plus approfondie, plus substantielle et plus efficace.Par l’intermédiaire de l’ambassadrice, le chef de l’Etat vietnamien a exprimé ses remerciements et a fait l’éloge des orientations du président Yoon Suk Yeol pour concrétiser rapidement les engagements et accords signés, affirmant que le Vietnam mettra activement en œuvre ces engagements.L’ambassadrice Oh Youngju a réitéré l’invitation du président Yoon Suk Yeol au président Vo Van Thuong et à son épouse à visiter prochainement la République de Corée. Le président Vo Van Thuong a accepté l’invitation avec plaisir, affirmant que la visite sera organisée à un moment opportun.Le chef de l’Etat vietnamien a également demandé à l’ambassadrice de transmettre ses meilleures salutations au président Yoon Suk Yeol et à son épouse. – VNA