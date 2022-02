La joie des footballeuses vietnamiennes. Photo: VFF



Hanoi (VNA) - Le président Nguyên Xuân Phuc a fait l’éloge et félicité l’entraîneur Mai Duc Chung, et les joueuses de l’équipe nationale féminine de football du Vietnam après leur victoire historique 2-1 contre Taipei, Taïwan (Chine), lors d’un match play-offs pour le Mondial féminin 2023, qui a eu lieu dimanche 6 février à Mumbai, en Inde.

Cette victoire historique a permis donc au Vietnam de se présenter pour la première fois à la Coupe du monde féminine de football qui sera organisée en 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Le président a exprimé la joie devant des compétitions des Vietnamiennes, soulignant que cette victoire a marqué une étape historique pour le football féminin vietnamien.

Ce résultat excellent est du aux efforts inlassables et à la détermination d’une équipe talentueuse sous la direction de l’entraîneur Mai Duc Chung, a-t-il dit.

Les fans vietnamiens sont fiers de l'esprit courageux des joueuses vietnamiennes. L'histoire du football vietnamien enregistrera à jamais cette fière étape. Le Vietnam participera à une Coupe du monde, parce que nous avons osé rêver et avons fait de notre mieux pour ce rêve, a-t-il insisté.

Le chef de l’Etat souhaite voir tous les membres de l’équipe nationale féminine de football redoubler d’efforts pour obtenir de nouveaux succès glorieux.

Il a également demandé au ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme de récompenser les sportives.

L'équipe nationale féminine avait battu Taipei, Taïwan (Chine) avec le score 2-1. Les deux buts vietnamiens ont été marqués par Chuong Thi Kiêu (à la 7e minute) et Bich Thuy (à la 56e minute). Le but de Taipei, Taïwan (Chine) a été marqué par Su Yu Hsuan (à la 50e minute).



La Coupe du monde féminine de football 2023 est la neuvième édition de la Coupe du monde féminine de football, une compétition organisée par la FIFA et qui réunit un nombre record de trente-deux sélections féminines. Elle se déroulera du 20 juillet au 20 août 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande. -VNA