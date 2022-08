Hanoi (VNA) - Le président Nguyên Xuân Phuc a reçu ce vendredi 5 août à Hanoï les ambassadeurs de d’Arabie saoudite, d’Afrique du Sud et de Belgique, venus lui présenter leurs lettres de créance.

Le président Nguyen Xuan Phuc reçoit l'ambassadrice d’Afrique du Sud. Photo: VNA

En recevant l’ambassadrice d’Afrique du Sud au Vietnam, Vuyiswa Tulelo, le président nguyên Xuân Phuc s’est déclaré convaincu qu’elle contribuerait au développement des relations entre les deux pays, notamment en organisant de nombreux événements à l'occasion du 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques bilatérales en 2023.

L'Afrique du Sud est actuellement le plus grand partenaire commercial du Vietnam en Afrique avec un chiffre d'affaires bilatéral de 1,3 milliard de dollars en 2021. Le président a suggéré aux deux pays de promouvoir davantage la coopération commerciale bilatérale, favoriser les affaires dex entreprises des deux pays.

Il a également souhaité voir les deux pays promouvoir la coopération dans l'industrie, l'agriculture, la défense et la sécurité, l’éducation et la formation, le tourisme, la culture et la lutte contre le changement climatique.

De son côté, l’ambassadrice Vuyiswa Tulelo a affirmé faire tout son possible pour resserrer davantage les relations politiques et diplomatiques, et promouvoir la coopération entre les deux pays dans les domaines de l'économie, du commerce, de la défense, de l'éducation,les échanges entre les peuples, favoriser le développement du tourisme.

Lors de sa rencontre avec l’ambassadeur d’Arabie saoudite, Mohammed Ismaeil A.Dahlwy, le chef de l’Etat a souligné que l'Arabie saoudite "tait l'un des principaux partenaires économiques, commerciaux et d'investissement du Vietnam au Moyen-Orient, souhaitant voir les deux pays atteindre la valeur d'échanges commerciaux bilatéraux de 10 milliards de dollars.

Le président Nguyên Xuân Phuc reçoit l’ambassadeur d’Arabie saoudite au Vietnam, Mohammed Ismaeil A.Dahlwy. Photo: VNA



Le Vietnam souhaite voir l'Arabie saoudite lever bientôt l'interdiction d'importer des produits aquacoles, et est prêt à introduire des projets à haute efficacité économique aux investisseurs saoudiens, at-t-il indiqué.

Saluant le développement socio-économique et agricole du Vietnam, l’ambassadeur Mohammed Ismaeil A.Dahlwy a affirmé mettre tout en œuvre pour promouvoir le développement de la coopération entre les deux pays sous tous ses aspects.

En recevant l’ambassadeur de Belgique au Vietnam, Karl Hendrik Margareta Van Den Bossche, le président Nguyên Xuân Phuc a affirmé que le Vietnam attachait toujours de l'importance aux relations avec la Belgique et renforçait la coopération avec l'Union européenne (UE) ainsi qu'avec ses pays membres.

L'ambassadeur de Belgique au Vietnam, Karl Hendrik Margareta Van Den Bossche et le président Nguyên Xuân Phuc (à doite). Photo: VNA



Le dirigeant vietnamien a proposé à la Belgique de favoriser l’entrée des produits agricoles vietnamiens sur le marché belge et la distribution de ces produits aux systèmes de vente au détail européens ; à encourager le Parlement belge à ratifier prochainement l'accord de protection des investissements UE-Vietnam, à faire de sorte que la Commission européenne pour retirer prochainement le carton jaune INN pour les produits aquatiques vietnamiens ; et à coopérer dans l'agriculture biologique, les énergies renouvelables, l'économie numérique, l'économie verte, renforcer le soutien à la formation des ressources humaines.

Il a espéré que durant son mandat, le nouvel ambassadeur de Belgique au Vietnam donnerait la priorité à la promotion des échanges commerciaux bilatéraux.

Le diplomate belge a indiqué que son pays souhaitait coopérer avec le Vietnam dans l'éducation et de la formation, les énergies renouvelables, la santé et la pharmacie…-VNA