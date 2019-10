Hanoi (VNA) – Le secrétaire général et président Nguyên Phu Trong a remis deux décisions promouvant les directeurs adjoints du Département général de la politique de l’Armée populaire du Vietnam, Trân Quang Phuong et Dô Can du rang de général de division au grade de général de corps d’armée.

Le secrétaire général et président Nguyên Phu Trong (centre) avec deux nouveaux généraux de corps d’armée Trân Quang Phuong et Dô Can. Photo : VNA

Le chef de l’Etat qui est aussi secrétaire de la Commission militaire centrale, président du Conseil national de la défense et de la sécurité et chef des forces armées, a félicité les nouveaux généraux de corps d’armée lors d’une cérémonie tenue vendredi 26 octobre à Hanoi.Il s souligné que cette promotion reconnaît leurs contributions importantes à la construction et au développement des forces armées vietnamiennes et à l’œuvre d’édification et défense nationales et montre la confiance du Parti, de l’État et du peuple à l’égard des forces armées populaires.Le leader s’est dit convaincu qu’ils continueront à promouvoir la glorieuse tradition de l’Armée populaire du Vietnam, à cultiver les vertus morales révolutionnaires et la loyauté à l’égard du Parti, de la Patrie et du peuple, et à s’efforcer d’accomplir avec brio toutes les tâches à eux confiés par le Parti, l’Etat et le peuple.Au nom des deux officiers promus, Trân Quang Phuong a dit leur honneur d’être promus au rang de général de corps d’armée, et s’est engagé à poursuivre leurs efforts, à mieux travailler, à être prêt à sacrifier sa vie pour l’indépendance, la liberté de la Patrie, le socialisme et le bonheur du peuple. – VNA