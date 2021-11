Le président Nguyen Xuan Phuc (3e à partir de la droite), Daren Tang, directeur général de l'OMPI (premier à gauche), et les trois auteurs des casques Vihelm. Photo : VNA



Berne (VNA) - Lors de sa visite officielle en Suisse, le président Nguyen Xuan Phuc a eu le 29 novembre à Genève une séance de travail avec Daren Tang, directeur général de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).



Le président s'est félicité du soutien précieux de l'OMPI au Vietnam au cours des dernières décennies pour l’aider à obtenir de nombreux résultats positifs dans le perfectionnement des institutions juridiques, la mise en place d'un système de propriété intellectuelle et l'amélioration de l'indice d'innovation.



Nguyen Xuan Phuc a suggéré que l'OMPI continue de soutenir le Vietnam dans la mise en œuvre de sa Stratégie nationale de propriété intellectuelle et de sa Loi sur la propriété intellectuelle, tout en créant des conditions favorables pour que les fonctionnaires vietnamiens aient accès à des cours de formation, des stages et des opportunités de travail à l'OMPI.



Le directeur général de l'OMPI a particulièrement apprécié le rôle du Vietnam en tant que membre et ses contributions responsables aux activités de l'OMPI. Il s’est engagé à soutenir activement le Vietnam en termes de moyens et de techniques pour aider le pays à améliorer le système national de propriété intellectuelle et l'écosystème d'innovation pour un développement socio-économique durable.



Daren Tang a proposé de coopérer avec le Vietnam pour créer un centre de formation en propriété intellectuelle pour les jeunes et les entrepreneurs, établir un réseau mondial de start-ups, renforcer la formation sur la propriété intellectuelle pour les diplomates et les négociateurs.



A cette occasion, le chef de l’Etat vietnamien a assisté à une cérémonie organisée pour annoncer la remise du titre de “WIPO’s IP Youth Ambassador” (Ambassadeur de la propriété intellectuelle de l'OMPI auprès de la jeunesse) à trois jeunes Vietnamiens qui avaient inventé et développé avec succès les casques Vihelm.



Le titre a été remis à Do Minh Trong Duc, Tran Nguyen Khanh An et Nguyen Hoang Phuc, qui avaient conçu les casques Vihelm pour protéger les infirmières et les médecins contre la maladie du coronavirus (COVID-19) dans les hôpitaux.



Lors de la cérémonie, le président Nguyen Xuan Phuc a déclaré souhaiter que les auteurs des casques Vihelm et, plus généralement, les jeunes Vietnamiens, s'efforcent constamment de promouvoir l’innovation et de contribuer au développement du Vietnam. -VNA