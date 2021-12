Hanoi, 3 décembre (VNA) - Le président Nguyên Xuân Phuc, son épouse et sa suite sont arrivés, vendredi matin, 3 décembre, à l’aéroport international de Nôi Bai, à Hanoi, après avoir terminé sa visite officielle de quatre jours en Russie à l'invitation de son homologue russe Vladimir Putin.

Le président Nguyên Xuân Phuc (gauche) et son homologue russe Vladimir Putin. Photo : VNA



Il s’agit d’une visite qui a notamment été marquée par un entretien historique de près de 4 heures avec le président Vladimir Poutine.

Le dirigeant russe a hautement apprécié la visite du président Nguyen Xuan Phuc en Russie, laquelle créera une force pour renforcer l'amitié traditionnelle et le Partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et la Russie, affirmant la Russie considérait toujours le Vietnam comme un partenaire stratégique de premier plan dans la région.

Nguyen Xuan Phuc a affirmé que le Vietnam attachait toujours de l'importance au Partenariat stratégique intégral avec la Russie, souhaitant renforcer la coopération entre les deux pays dans tous les domaines.

Les deux dirigeants ont échangé leurs points de vue sur la situation mondiale et régionale. Nguyen Xuan Phuc a affirmé que le Vietnam était prêt à servir de pont reliant la Russie à l'ASEAN et les pays d'Asie-Pacifique. Les deux dirigeants ont également discuté de la coordination pour maintenir la paix, la stabilité et assurer la sécurité, la sûreté et la liberté de navigation et de survol dans la région Asie-Pacifique, y compris la Mer Orientale, conformément au droit international, notamment la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982.

Les deux dirigeants ont analysé les obstacles à la coopération entre les entreprises des deux pays. Ils ont adopté une Déclaration commune définissant les orientations du partenariat stratégique bilatéral jusqu’en 2030.

Le président vietnamien a en outre rencontré le Premier ministre Mishustin, le président du Conseil de la Fédération de Russie Matvienko, le vice-président du Conseil de sécurité et président du parti Russie unie Medvedev…

Le 2 décembre, Nguyên Xuân Phuc a reçu les dirigeants des grandes entreprises russes implantées au Vietnam, dont le Fonds d’investissement direct russe, Gazprom, Novatek, Systema et Miratorg. Il les a invités à investir davantage dans la santé, l’industrie pharmaceutique et l’agriculture de haute technologie…

A l’occasion du 40e anniversaire de la création de la coentreprise gazopétrolière Vietsovpetro, le président Nguyên Xuân Phuc a visité le siège social de la société Zarubezhneft où il a rencontré des experts russes ayant travaillé au sein de Vietsovpetro.



Ce même jour, en sa présence, la compagnie aérienne Vietjet a annoncé l’ouverture de ses trois premiers vols directs vers l’Europe. Ces vols relieront Hanoï, Hô Chi Minh-ville et Nha Trang à Moscou, à partir du milieu de l’année prochaine.

Dans le cadre de cette visite, a eu lieu la cérémonie de signature du Protocole entre des représentants des deux gouvernements, des ministères, des branches, des localités et des grandes entreprises et sociétés des deux pays.

La visite a contribué à approfondir le partenariat stratégique intégral Vietnam-Russie dans tous les domaines et promouvoir ces relations dans la nouvelle donne, tout en affirmant que la relation Vietnam-Russie est une relation fidèle et étroitement liée. - VNA