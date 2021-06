Hanoï, 21 juin (VNA) – Le président de l'État Nguyên Xuân Phuc a félicité le ministère de la Sécurité publique d'avoir assuré une sécurité absolue pour le 13e Congrès national du Parti et les élections des députés à la 15e Assemblée nationale et des membres aux Conseils populaires à tous les niveaux.

Le président de l'État Nguyên Xuân Phuc. Photo : VNA

S'exprimant lors d'une conférence de bilan du travail du ministère, le 21 juin à Hanoï, le président Nguyên Xuân Phuc a affirmé que les forces de sécurité publique avaient atteint l'objectif de lutter contre les crimes et les violations de la loi. Elles ont également travaillé en étroite collaboration avec la Commission centrale des Affaires intérieures du Parti, la Commission centrale du Contrôle du Parti, les agences judiciaires et d'audit pour découvrir, enquêter et traiter des affaires économiques et de corruption graves, réclamant des milliards de dongs au budget de l'État.

Photo : VNA



Elles ont également achevé essentiellement deux projets sur la base de données nationale sur la population et la délivrance et la gestion des cartes d'identité des citoyens. Les demandes de cartes d'identité de citoyen ont atteint 107,8%, dépassant l'objectif.



Dans la lutte contre la pandémie de COVID-19, avec le personnel médical et militaire, les forces de sécurité publique ont continué à jouer un rôle actif de personnel de première ligne et à assurer la sécurité et l'ordre dans les zones frontalières.



Concernant les orientations et tâches dans l’avenir, le président Nguyên Xuân Phuc leur a demandé d'améliorer la gestion des entrées et des sorties, et du séjour des étrangers pour atténuer le risque de propagation du virus, d’assurer la cybersécurité, notamment sur les réseaux sociaux, tout en améliorant la capacité de protection de la sécurité et de la sûreté du système d'information national.



S'exprimant lors de l'événement, le ministre de la Sécurité publique Tô Lâm a déclaré que les forces de sécurité publique s'efforçaient d'atteindre l'objectif de maintenir la sécurité nationale, d'assurer la sécurité sociale et l'ordre dans tous les cas, de contribuer au maintien de la stabilité politique, à la construction d'une société d'ordre, de discipline et la sécurité au service du développement socio-économique et pour la vie paisible et la bonheur des habitants. - VNA