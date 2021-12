Hanoi (VNA) – Le président de la République Nguyên Xuân Phuc a effectué, du 25 novembre au 2 décembre, des voyages officiels en Suisse et en Russie, deux pays avec lequel le Vietnam entretient des relations de longue date.

Une amitié de longue date

Entretien entre le président Nguyên Xuân Phuc et son homologue suisse Guy Parmelin. Photo : VNA

Nguyên Xuân Phuc n’aura eu de cesse de rappeler à son homologue suisse Guy Parmelin que le Vietnam et la Confédération helvétique étaient unis par des liens d’amitié indéfectibles. «Le Vietnam garde une reconnaissance éternelle à la Suisse qui l’a toujours soutenu, aussi bien dans son combat pour l’indépendance que dans ses efforts de développement», lui a-t-il déclaré, avant de rappeler que les aides au développement accordées par la Suisse avaient permis à notre pays d’atteindre avant terme des Objectifs du Millénaire pour le développement des Nations unies.

Autre temps fort de ce séjour helvétique: le Forum d’affaires vietnamo-suisse. L’occasion, pour le président Nguyên Xuân Phuc comme pour son homologue Guy Parmelin, de faire valoir la complémentarité des deux économies et de mettre en avant les potentiels de coopération qui en découlent, notamment en matière de finances, de banque et d’assurance.

Le Vietnam s’efforce de rendre son environnement d’affaires plus favorable aux entreprises étrangères, a assuré le chef de l'Etat vietnamien, alors que son homologue a déclaré que pour la Suisse, le Vietnam était un partenaire de tout premier plan en Asie du Sud-Est.

Les deux pays ont convenu d’achever les négociations sur l’Accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Association européenne de libre-échange (AELE), dont la Suisse est l’un des pays fondateurs.

Le Vietnam, membre responsable de la communauté internationale

Durant son séjour à Genève où se trouvent les sièges de nombreuses organisations internationales, le président vietnamien a rencontré le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Il a annoncé une contribution supplémentaire de 500.000 dollars au programme COVAX, ce qui porte à un million de dollars la contribution totale du Vietnam à ce mécanisme onusien qui vise à assurer un accès équitable des pays aux vaccins anti-Covid-19. Le Vietnam souhaite obtenir des brevets de fabrication de vaccins à ARN pour pouvoir approvisionner le Pacifique occidental, a déclaré le dirigeant vietnamien qui a également demandé à l’OMS d’introduire le vaccin vietnamien Nanocovax dans son programme mondial d’essais cliniques.

Le président Nguyên Xuân Phuc a également rencontré la directrice générale de l’Office des Nations unies à Genève, Tatiana Valovaya, à qui il a assuré que le Vietnam souhaitait développer et approfondir ses relations avec les Nations unies.



«Une grande amie» du peuple vietnamien

Le président Nguyên Xuân Phuc (gauche) et le président russe Vladimir Poutine. Photo : VNA

La Russie est «une grand amie» du peuple vietnamien. C’est par ces mots que le président Nguyên Xuân Phuc a débuté son entretien avec le président russe Vladimir Poutine. Une entrevue historique, non seulement de par sa durée record de 4 heures, mais également de par les orientations importantes qui y ont été décidées par les deux chefs d’État, orientations pour le partenariat stratégique intégral bilatéral jusqu’en 2030 qui ont été résumées dans la déclaration conjointe publiée à l’issue de cet entretien.

Sur le plan économique, Vietnamiens et Russes ont décidé de se coordonner plus étroitement pour tirer profit de l’Accord de libre-échange Vietnam-Union économique eurasiatique, dont la Russie fait partie, et de favoriser le commerce et les investissements.

Le président Nguyên Xuân Phuc a assisté au Forum d’affaires Vietnam-Russie et rencontré de nombreux dirigeants de grandes entreprises russes. Il a également assisté à la cérémonie de lancement du vol direct de Vietjet reliant le Vietnam à Moscou.

Ce premier déplacement de Nguyên Xuân Phuc en qualité de président vietnamien a été couronné de succès. Il devrait donner un nouvel élan aux relations entre le Vietnam et ses partenaires traditionnels. – VOV/VNA