Quang Ninh (VNA)- Le président vietnamien Nguyen Xuan Phuc a offert le 26 juillet des fleurs et de l'encens au Monument dédié aux héros et martyrs tombés au champ d’honneur pour l'indépendance, la liberté et l'intégrité territoriale de la Patrie dans la province septentrionale de Quang Ninh.

Photo : VNA

Le président a également déposé une gerbe à la mémoire de Vu Van Hieu, premier secrétaire du Comité du Parti communiste du Vietnam dans la zone minière de Quang Ninh, héros des Forces armées populaires.



Avant de mourir à la prison de Côn Dao en avril 1942, Vu Van Hieu donna son seul maillot à son camarade Lê Duân, qui devint plus tard le secrétaire général du Parti. - VNA