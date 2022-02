Le président Nguyen Xuan Phuc offre de l'encens au tombeau du nationaliste Huynh Thuc Khang. Photo : VNA

Quang Ngai (VNA) - Lors de sa tournée à Quang Ngai (Centre), le 17 février, le président Nguyen Xuan Phuc s'est rendu jeudi, 17 février au mont Thiên Ân, où repose le nationaliste Huynh Thuc Khang.

Photo : VNA

Le confucéen Huynh Thuc Khang (1876-1947) fut l'un des organisateurs de Duy Tân, mouvement anticolonial de modernisation du Vietnam. C’est lui qui a assuré la présidence par intérim du Vietnam lorsque le président Hô Chi Minh était en France.

Huynh Thuc Khang fut un célèbre journaliste, fondateur et rédacteur en chef du journal Tieng Dan, auteur nombreux ouvrages précieux sur la littérature et l'histoire.

Son patriotisme, sa volonté de lutter pour l’indépendance nationale et son dévouement au peuple, est un exemple pour les générations suivantes.

Le même jour, le président Nguyen Xuan Phuc a eu une séance de travail avec la permanence du Comité du Parti de la province de Quang Ngai. En 2021, malgré des impacts de la pandémie de Covid-19, la valeur de la production industrielle de cette localité a connu une augmentation de 14,5%. En particulier, la zone économique (ZE) de Dung Quat et des ZE dans cette localité ont obtenu des résultats positifs avec un chiffre d'affaires à l'exportation de 1.290 millions de dollars, en hausse de 3,2% sur un an.

Le chef de l'État a exhorté la province d'améliorer davantage l'environnement d’investissement, mieux exploiter les avantages potentiels d'une localité ayant une longue côte pour une croissance encore plus rapide.

Il a demandé à la province d'améliorer encore l'environnement des affaires et de profiter de son emplacement - son long littoral - pour accélérer la croissance, soulignant la nécessité d'une plus grande attention à l'amélioration de la qualité des ressources humaines et au développement durable de la zone économique de Dung Quat.

La province a également été applée à d'assurer le développement culturel et le bien-être social, notamment dans les zones montagneuses, les zones peuplées des minorités ethniques

Le dirigeant a profité de l'occasion pour présenter 150 maisons caritatives pour les minorités ethniques locales en difficulté. - VNA