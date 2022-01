Le président Nguyen Xuan Phuc rend hommage à Nguyen Van Linh, secrétaire général du Comité central du Parti de 1986 à 1991. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – A l’occasion du 92e anniversaire de la fondation du Parti et à l’approche du Nouvel An lunaire du Tigre 2022, les 23 et 24 janvier, à Ho Chi Minh-Ville, le président Nguyen Xuan Phuc est allé rendre hommage à de feu dirigeants du Parti et de l’Etat.

Le président Nguyen Xuan Phuc rend hommage à Vo Chi Cong, président du Conseil d’Etat de 1987 à 1992. Photo: VNA



Au nom des dirigeants du Parti et de l’Etat, le président Nguyen Xuan Phuc a rendu hommage à Nguyen Van Linh, secrétaire général du Comité central du Parti de 1986 à 1991, à Vo Chi Cong, président du Conseil d’Etat de 1987 à 1992, et au général d’armée Le Duc Anh, président du Vietnam de 1992 à 1997.

Le président Nguyen Xuan Phuc rend hommage au général d’armée Le Duc Anh, président du Vietnam de 1992 à 1997. Photo: VNA



Le président Nguyen Xuan Phuc a loué les contributions des anciens dirigeants à la révolution vietnamienne, à la libération nationale, au processus de Renouveau et à la réalisation de missions internationales... -VNA