Le président Nguyen Xuan Phuc (gauche) et le président du Conseil national suisse, Andreas Aebi. Photo : VNA



Berne (VNA) – Le président Nguyen Xuan Phuc, en visite officielle en Suisse, a eu le 26 novembre (heure locale) une entrevue avec le président du Conseil national de ce pays d’Europe, Andreas Aebi.



Le dirigeant suisse a affirmé que le Vietnam est l'un des partenaires importants de la Suisse en Asie du Sud-Est et dans la région Asie-Pacifique. Il a exprimé son souhait de renforcer la coopération entre les deux organes législatifs des deux pays. Il a également affirmé son soutien au renforcement de la coopération économique entre les deux pays, ainsi qu’à l’accélération de la conclusion de l’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Association européenne de libre-échange (AELE). Il a en outre déclaré que son pays est prêt à coopérer avec le Vietnam dans le secteur de l’innovation.

De son côté, le chef de l’Etat vietnamien a affirmé que le Vietnam attache toujours une grande importance à la consolidation et au renforcement de l'amitié et de la coopération traditionnelles avec la Suisse. A cette occasion, il a remercié la Suisse pour ses aides publiques au développement et ses dons de fournitures médicales au service de la réponse au COVID-19.