Le président Nguyen Xuan Phuc offre un portrait du Président Ho Chi Minh à la consule honoraire du Vietnam à Turin (Italie), Sandra Scagliotti. Photo : VNA



Berne (VNA) - Le président Nguyen Xuan Phuc, en visite officielle en Suisse, a rencontré dans la matinée du 27 novembre (heure locale) à Berne la consule honoraire du Vietnam à Turin (Italie), Sandra Scagliotti.



A cette occasion, Nguyen Xuan Phuc a reçu un exemplaire de la version en italien du livre “Hồ Chí Minh với những bức thư mong muốn hòa bình cho Việt Nam” (Ho Chi Minh avec des lettres souhaitant la paix pour le Vietnam). Cette version vient d’être publiée en Italie. Dans ce livre, Sandra Scagliotti avait traduit en italien des lettres rédigées par le Président Ho Chi Minh pendant la période 1945 -1969 condamnant la guerre et appelant les peuples du monde à soutenir la lutte du Vietnam.



Le président Nguyen Xuan Phuc a déclaré apprécier les efforts de la consule honoraire pour mener de nombreuses activités de recherche et publier plusieurs ouvrages sur le Vietnam, permettant aux amis italiens et européens de mieux comprendre le Vietnam.



Sandra Scagliotti a affirmé qu'elle ferait de son mieux pour contribuer à la coopération entre le Vietnam et l'Italie.-VNA