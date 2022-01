Le président Nguyen Xuan Phuc rencontre des anciens dirigeants d'An Giang. Photo : VNA

An Giang (VNA) - Poursuivant sa mission à An Giang au Sud, le président Nguyen Xuan Phuc est allé formuler le 18 janvier les meilleurs vœux du Têt à des anciens dirigeants locaux.

Il a hautement apprécié leurs contributions au développement de la province et du pays au cours de ces dernières années, souhaitant qu'avec leur expérience et leur intelligence, ils continuent à contribuer au pays.



Le président de l'État a affirmé que le Parti et l'État continueraient de prêter attention à la vie des gens, en particulier pendant le Têt traditionnel. Il a félicité et hautement apprécié l’organisation du Parti et l’autorité locale pour leurs efforts pour surmonter les difficultés. La province a inauguré une usine de transformation du riz ayant la plus grande capacité en Asie ; lancé la construction de la Nationale 91 et le contournement de la ville de Long Xuyen. Il s’agit des projets contribuant à la promotion du développement socio-économique local.

Le même jour, le président Nguyen Xuan Phuc a assisté à la cérémonie d'inauguration de l'usine de riz de Hanh Phuc située dans le district de Tri Ton. Il s'agit de la plus grande usine d'Asie, avec une capacité totale de riz fini de 1.000 tonnes/jour.

Il a souligné que l'encouragement de l'industrie manufacturière était essentiel pour créer une haute valeur ajoutée et contribuer à améliorer la vie des agriculteurs. En 2021, malgré l'épidémie de COVID-19, la production agricole était très performante, avec une croissance de 5,5%. Les exportations de riz ont atteint près de 49 milliards de dollars. -VNA