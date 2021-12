Hanoi (VNA) – Le président de la République Nguyên Xuân Phuc a remis mardi, 14 décembre, à Hanoi sa décision de nominations à 26 ambassadeurs et chefs des organes de représentation du Vietnam à l’étranger.

Photo : VNA

A cette occasion, le président Nguyên Xuân Phuc a eu une rencontre avec des délégués participant à la 31e Conférence nationale de la diplomatie.



S'exprimant lors de la rencontre, le président Nguyên Xuân Phuc a félicité ces 26 ambassadeurs, affirmant qu'il s'agit du titre diplomatique le plus noble, montrant la reconnaissance du Parti et de l'État pour les contributions des individus aux affaires étrangères.

Le président Nguyên Xuân Phuc. Photo : VNA

Le président a suggéré que la recherche et les prévisions devraient être renforcées de manière plus proactive, en particulier dans le contexte où les pays dans le monde changent leurs stratégies pour s'adapter à la pandémie de COVID-19.



Il a demandé aux ambassadeurs d’accomplir avec force et détermination les missions confiées par le Parti et l’État vietnamiens, de servir les intérêts de la Nation, de mobiliser toutes les ressources extérieures et le soutien de la communauté internationale au service du développement socio-économique et de la défense nationale.



Soulignant le dynamisme, la créativité et le rôle d’avant-garde de la diplomatie, il a déclaré espérer que les ambassadeurs et chefs des organes de représentation du Vietnam à l’étranger seraient des pionniers dans l’approfondissement des relations entre le Vietnam et les partenaires, le développement de la diplomatie multilatérale, la promotion de la diplomatie économique, la défense de l’indépendance, de la souveraineté et de l’intégrité territoriale du pays, la présentation de l’image du Vietnam, la protection des ressortissants à l’étranger… - VNA

