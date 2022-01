le président Nguyen Xuan Phuc remet des cadeaux à des médecins et fonctionnaires en situation difficile ayant eu des contributions importantes à la réponse à l’épidémie. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – A l’approche du Têt, dans l'après-midi du 23 janvier, le président Nguyen Xuan Phuc a offert des cadeaux à des ouvriers et travailleurs de la ville de Thu Duc relevant de Ho Chi Minh-Ville.



L’événement a réuni des dirigeants de Ho Chi Minh-Ville, de la Confédération générale du Travail du Vietnam, ainsi que 1.570 travailleurs, médecins et fonctionnaires en situation difficile et ceux ayant eu des contributions importantes aux efforts de réponse à l’épidémie dans la ville de Thu Duc.



A cette occasion, le président Nguyen Xuan Phuc a déclaré apprécier les efforts de Ho Chi Minh-Ville pour assister les personnes défavorisées sur son sol et garantir le bien-être social. Il a demandé aux autorités de Ho Chi Minh-Ville et de la ville de Thu Duc de continuer à assister les personnes gravement impactées par le COVID-19 tout en assurant la prévention et le contrôle de l’épidémie.



Il a déclaré souhaiter qu’après les vacances du Nouvel An lunaire du Tigre, les travailleurs se remettent rapidement au travail pour contribuer à l’accélération du développement socio-économique local. -VNA