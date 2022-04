Hanoi (VNA) - Le président Nguyen Xuan Phuc a reçu mercredi après-midi, 13 avril, à Hanoi l'ambassadeur de la République de Biélorussie et l'ambassadrice de l'Égypte venus lui présenter leurs lettres de créance.

Le président Nguyen Xuan Phuc reçoit l'ambassadeur de la République de Biélorussie Vladimir Baravikov. Photo/VNA

Recevant l'ambassadeur de la République de Biélorussie Vladimir Baravikov, le président Nguyen Xuan Phuc a affirmé que le Vietnam attache toujours une grande importance à l'amitié traditionnelle et à la coopération multiforme avec la Biélorussie notamment depuis l’établissement des relations diplomatiques des deux pays. relations en 1992.

Le président vietnamien a estimé qu'au cours du nouveau mandat, l'ambassadeur apportera de nombreuses contributions à la promotion de la coopération entre les deux pays.

L'ambassadeur biélorusse Vladimir Baravikov a affirmé que son pays attache de l'importance aux relations traditionnelles avec le Vietnam. Il a déclaré que des dirigeants biélorusses se rendront bientôt au Vietnam pour approfondir davantage les relations entre les deux pays.

Le diplomate a affirmé que la Biélorussie soutenait la candidature du Vietnam au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour le mandat de 2023 à 2025. La Biélorussie apprécie hautement la reconnaissance par le Vietnam des passeports vaccinaux de la Biélorussie, créant des conditions favorables aux échanges et à la coopération entre les peuples des deux pays.



Le président Nguyen Xuan Phuc a suggéré que la Biélorussie crée des conditions favorables pour introduire davantage de produits vietnamiens, en particulier des produits agricoles et aquatiques sur le marché biélorusse, contribuant ainsi à équilibrer la balance commerciale entre les deux pays.

Le dirigeant vietnamien a remercié la Biélorussie d'avoir créé des conditions favorables pour que la communauté vietnamienne puisse étudier, travailler et vivre en Biélorussie, en particulier pendant la pandémie de Covid-19, espérant que le gouvernement biélorusse continuera à prêter attention et à créer des conditions plus favorables pour les Vietnamiens vivant en Biélorussie dans les temps à venir.



Lors de sa rencontre avec l'ambassadrice de la République arabe d'Égypte, Mme Amal Abdel Kader Elmorsi Salama, le président a affirmé que le Vietnam apprécie toujours le rôle et la position importants de l'Égypte en Afrique et dans le monde

L'ambassadrice égyptienne a hautement apprécié le rôle du Vietnam sur la scène internationale, notamment à l'ASEAN, aux Nations unies... Avec les accords de coopération signés entre les deux pays, l'ambassadeur a suggéré aux deux parties de promouvoir la mise en œuvre plus efficace de ces accords.

Le président Nguyen Xuan Phuc a exprimé sa satisfaction pour le développement de la coopération bilatérale dans les domaines du commerce, des investissements, de l'éducation... notamment dans le contexte de l'épidémie de COVID-19. Dans le même temps, il a suggéré que sur la base du grand potentiel de coopération, les agences fonctionnelles des deux pays devraient renforcer la coordination pour exploiter plus efficacement.

Les deux pays doivent également continuer à se coordonner et à se soutenir dans les forums multilatéraux, en particulier aux Nations unies et au sein du Mouvement des pays non alignés.

Le président de l'État a suggéré aux deux parties de promouvoir la coopération pour porter bientôt la valeur d’échanges commerciaux bilatéraux à un milliard de dollars par an. Le Vietnam crée toujours des conditions favorables aux investisseurs égyptiens, a-t-il déclaré, souhaitant que l'Egypte maintienne les bourses de formation en langue arabe pour les étudiants vietnamiens, envisage d'accorder des bourses pour former des fonctionnaires et des experts sur les normes Halal pour le Vietnam.- VNA