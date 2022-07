Hanoï, 6 juillet (VNA)- Le président Nguyen Xuan Phuc, a reçu le 6 juillet à Hanoi les ambassadeurs du Royaume-Uni et d'Irlande, Gareth Ward, et de Belgique, Paul Jansen, à l’occasion de la fin de leur mandat au Vietnam.

Le président Nguyen Xuan Phuc (droite) et l'ambassadeur du Royaume-Uni et d'Irlande, Gareth Ward. Photo : VNA

Lors de la rencontre avec Gareth Ward, le président Nguyen Xuan Phuc a déclaré que la coopération économique était un pilier important du partenariat stratégique entre le Vietnam et le Royaume-Uni, et a souligné les impacts positifs de l'accord de libre-échange entre les deux pays pour les relations économiques et commerciales. La Grande-Bretagne est désormais le troisième partenaire commercial du Vietnam en Europe, a-t-il déclaré.



Il en a profité pour remercier le Royaume-Uni, l'un des premiers pays à parrainer les vaccins anti-COVID-19 pour le Vietnam, avec un don de plus de 2,7 millions de doses via les mécanismes bilatéraux et COVAX, ainsi que du matériel médical d'une valeur de 500 000 livres via le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF).



Pour sa part, Gareth Ward a apprécié le rôle du Vietnam dans l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et a espéré que le pays indochinois continue d'être une porte d'entrée pour le Royaume-Uni pour pénétrer le marché du bloc.



À l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 2023, il a déclaré que de nombreuses activités seront organisées pour approfondir les relations bilatérales dans tous les domaines, notamment les échanges entre les peuples, l'éducation et la haute technologie.

Le président Nguyen Xuan Phuc et l'ambassadeur Paul Jansen. Photo : VNA



Lors de la rencontre avec l'ambassadeur Paul Jansen, le président vietnamien a apprécié les contributions du diplomate belge au renforcement des relations amicales et de la coopération multiforme entre les deux pays.



Après avoir remercié la Belgique pour son soutien au Vietnam lors du processus de négociation et de signature de l'accord de libre-échange entre le pays et l'Union européenne (EVFTA), il a proposé que le Parlement belge ratifie prochainement l'accord de protection des investissements entre entre l'UE et le Vietnam (EVIPA), qui, a-t-il dit, une fois entré en vigueur, il créera des moteurs puissants pour la connexion commerciale entre les communautés d'affaires des deux pays.



Pour sa part, Paul Jansen a estimé le succès du projet d'investissement belge dans la ville portuaire de Hai Phong et a souhaité avoir d'autres projets plus importants au Vietnam dans un proche avenir.



Il a proposé que davantage d'étudiants, d'enseignants et d'entreprises vietnamiens viennent en Belgique pour étudier, travailler et rechercher des opportunités d'investissement.- VNA