Hanoï, 11 février (VNA) - Le président Nguyên Xuân Phuc a reçu le 11 février les ambassadeurs de Singapour et d'Égypte lors de réceptions séparées à Hanoï.

Le président Nguyên Xuân Phuc (droite) et l’ambassadeur de Singapour au Vietnam, Jaya Ratnam. Photo : VNA

En recevant l’ambassadeur de Singapour Jaya Ratnam, le président Nguyên Xuân Phuc a souligné que la coopération entre les deux pays était florissante, en particulier dans le commerce et l'investissement, depuis sa visite officielle en tant que Premier ministre du Vietnam à Singapout en avril 2018.

Il a invité les organes compétents des deux pays à travailler en étroite collaboration pour organiser les célébrations du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques bilatérales.

Il a demandé aux deux parties de maintenir les visites mutuelles à tous les niveaux, de rétablir les vols commerciaux, de renforcer la coopération en matière de défense, d'envisager de nouveaux domaines de coopération comme l'industrie de la défense, la recherche et le sauvetage, et de promouvoir la coopération dans le développement des ressources humaines.

Le dirigeant vietnamien a également remercié Singapour pour son aide précieuse et opportune au Vietnam dans la lutte contre la pandémie, appelant à la reconnaissance mutuelle des "passeports vaccinaux" et à des conditions favorables pour que les habitants et les entreprises de l'autre voyagent et fassent des affaires.

L'ambassadrice Jaya Ratnam a noté que bien que 2021 ait été une année pleine de difficultés pour les deux pays et le monde, les deux parties ont entretenu des relations étroites comme en témoignent les entretiens de haut niveau. L'investissement de Singapour dans les zones industrielles du Vietnam a dépassé 14 milliards de dollars, et les deux pays se sont mutuellement soutenues dans les soins de santé, notamment dans le vaccin anti-COVID-19 et les fournitures médicales.

Jaya Ratnam s’est engagé à faire tout son possible pour resserrer les liens bilatéraux dans l’économie, la défense et la sécurité.

Le président Nguyên Xuân Phuc (droite) et l'ambassadeur d'Egypte Mahmoud Hassan Nayel. Photo : VNA

Lors de sa rencontre avec l'ambassadeur d'Egypte Mahmoud Hassan Nayel, qui achève son mandat au Vietnam. le président Nguyên Xuân Phuc a hautement apprécié les contributions de son invité à l'amitié et à la coopération traditionnelles entre les deux pays.

Il a affirmé que le Vietnam chérissait toujours les relations bilatérales de longue date, notant que même dans le contexte de la pandémie de COVID-19, les pays avaient encore renforcé leurs liens dans de multiples domaines, notamment le commerce qui est passé de plus de 491 millions de dollars en 2019 à 515 millions de dollars en 2020. Les deux pays se sont également constamment soutenus lors de forums internationaux et régionaux.



L'ambassadeur Mahmoud Hassan Nayel a remercié les agences compétentes du Vietnam pour leur soutien actif à son ambassade dans l'accomplissement de ses fonctions, ajoutant qu'il considère toujours le Vietnam comme son deuxième pays natal.



Il a exprimé son espoir que dans les temps à venir, le commerce bilatéral continuera d'être encouragé et que les visites mutuelles de haut niveau reprendront.



Partageant le point de vue du diplomate sur l'énorme potentiel de coopération de leurs pays, le président Nguyên Xuân Phuc a demandé aux deux parties d'intensifier les échanges et les rencontres de délégations de haut niveau, ainsi que celles entre les ministères, les secteurs et les entreprises pour resserrer les liens.



Les deux pays devraient également travailler ensemble pour organiser efficacement la 6e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam - Égypte en 2022, mettre en œuvre activement les accords signés tels que l'accord de facilitation et de protection des investissements, le protocole d'accord sur le commerce du riz entre le ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce et le ministère égyptien de l'Approvisionnement et du Commerce intérieur, et le mémorandum de coopération entre le vietnamien de l'Industrie et du Commerce et le ministère égyptien du Pétrole et des Ressources minérales et intensifier les partenariats dans les domaines de l'éducation, la formation, le tourisme et l’agriculture, selon le président.



Il a exprimé son espoir qu'après son retour en Égypte, Mahmoud Hassan Nayel continuera à soutenir les relations des pays à se développer dans divers domaines.



Pour sa part, l'ambassadeur égyptien a affirmé la poursuite de contribuer aux relations bilatérales, en particulier lorsque son pays est l'hôte de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques 2022 (COP27), ce qui donnera aux deux parties de nombreuses chances de renforcer leur coopération sur la question du changement climatique.- VNA