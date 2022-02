Le président Nguyen Xuan Phuc (droite) et l'entraîneur Park Hang Seo. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le président Nguyen Xuan Phuc a reçu le 8 février à Hanoï l'entraîneur Park Hang Seo, les dirigeants de la Fédération vietnamienne de football, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, après les victoires des équipes masculine et féminine de football lors des premiers jours de l’Année du Tigre.

Nguyen Xuan Phuc a félicité et hautement apprécié l'entraîneur Park Hang Seo et les joueurs de l'équipe masculine nationale de football pour avoir battu celle de Chine. Il a aussi hautement apprécié l'entraîneur Mai Duc Chung et les joueuses de l'équipe nationale féminine de football pour avoir remporté l'équipe de Taipei, Taiwan (Chine) pour avoir un billet pour la Coupe du monde féminine de football 2023.

« Chaque victoire sportive représente l'aspiration commune de développement du pays», a-t-il souligné.

Le président de l'État a également demandé au ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme et au Comité national d'émulation et de récompense d’attribuer des récompenses aux entraîneurs Park Hang Seo et Mai Duc Chung et d’accorder plus d'attention aux joueuses qui ont des conditions de vie difficiles.



Il a affirmé que le Parti et l'État prêtaient toujours attention au développement du sport vietnamien et se concentraient sur les sports de haut niveau. Le président a invité le gouvernement à continuer de s’intéresser au développement du football, notamment en créant des conditions favorables pour que les équipes nationales participent aux grands tournois internationaux car après chaque victoire, l'image du Vietnam monte très haut sur la scène internationale.

L'entraîneur Park Hang Seo et le président par intérim de la Fédération vietnamienne de football Tran Quoc Tuan ont remercié les dirigeants du Parti et de l'État, en particulier le président Nguyen Xuan Phuc pour avoir toujours prêté attention au développement du sport vietnamien, notamment le football.

La Fédération vietnamienne de football et le Conseil des entraîneurs accorderont également une grande attention à la formation des jeunes joueurs pour assurer un développement continu et durable des équipes, ce pour s’orienter vers les autres objectifs, dont la Coupe du monde 2026. - VNA