Le soir du dernier jour de l’année, avant le passage à la Nouvelle Année, les Vietnamiens préparent deux plateaux de culte: l’un pour les ancêtres de la maison et l'autre dédié au Ciel et à la Terre.

Les membres du personnel vietnamien de l’hôpital de campagne de niveau2 n°3 au Soudan du Sud ont érigé un arbre "Nêu" (arbre de Nouvel An) pour lancer la célébration traditionnelle du Nouvel An lunaire.

La rue des fleurs Nguyên Huê à Hô Chi Minh-Ville a ouvert ses portes le 29 janvier à l’approche du Têt (Nouvel An lunaire), la plus grande et la plus longue fête du peuple vietnamien.