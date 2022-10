Le président Nguyen Xuan Phuc (droite) et le président du Sénat du Cambodge Samdech Say Chhum. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le président Nguyen Xuan Phuc a reçu le 25 octobre à Hanoï le président du Sénat du Cambodge Samdech Say Chhum, en visite officielle au Vietnam.

Nguyen Xuan Phuc a affirmé que Samdech Say Chhum était un ami proche du Vietnam, soulignant que sa visite au Vietnam revêtait une grande signification, contribuant à resserrer le bon voisinage, l'amitié traditionnelle, la coopération intégral et durable à long terme entre le Cambodge et le Vietnam.

Malgré la pandémie de COVID-19, le commerce bilatéral en 2021 a encore atteint plus de 9,5 milliards de dollars, en hausse de 79 % par rapport à 2020. Le Vietnam est le premier investisseur au Cambodge au sein de l'ASEAN et figure parmi les cinq plus grands investisseurs au pays.



Annonçant les bons résultats de l’entretien avec le président de l'Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Hue, Samdech Say Chhum a déclaré que les deux parties avaient défini des orientations pour la coopération future entre les deux organes législatifs. Il a également exprimé ses remerciements au Vietnam pour avoir soutenu le Cambodge en tant que président de l'ASEAN en 2022.



Le président Nguyen Xuan Phuc a suggéré de promouvoir le rôle des organes législatifs des deux pays dans la promotion des relations bilatérales, l’édification de l’institution et le perfectionnement du système juridique pour faciliter une meilleure connectivité entre les deux économies ; mettre en œuvre efficacement les accords de coopération ; se soutenir lors de forums multilatéraux.

Le chef de l’Etat vietnamien a souhaité que Samdech Say Chhum et le Sénat cambodgien continuent à soutenir les personnes d’origine vietnamienne au Cambodge, en matière de naturalisation et de stabilité de la vie. Il a remercié la partie cambodgienne pour avoir coordonné avec le Vietnam dans le sauvetage de nombreux citoyens vietnamiens forcés de travailler illégalement au Cambodge. Il a aussi proposé au Cambodge de créer des conditions favorables aux entreprises vietnamiennes opérationnelles sur son sol. - VNA