Hanoï, 6 décembre (VNA) – Le président Nguyen Xuân Phuc a affirmé la politique cohérente du Vietnam à accorder la priorité et à développer une solidarité particulière avec le Laos lors de la réception du président de l'Assemblée nationale lao, Saysomphone Phomvihane, le 6 décembre à Hanoï.

Le président Nguyên Xuân Phuc (droite) et le président de l'Assemblée nationale lao, Saysomphone Phomvihane. Photo : VNA

Le président Nguyên Xuân Phuc a hautement apprécié et remercié Saysomphone Phomvihane d'avoir choisi le Vietnam comme premier pays à visiter en sa qualité de président de l'AN du Laos , montrant que le Parti, l’AN et Saysomphone Phomvihane attachent de l'importance à la grande amitié, à la solidarité particulière et à la coopération intégrale entre les deux. des pays.Il a également félicité le Parti, l'État et le peuple lao à l'occasion de la 46e Fête nationale du Laos (2 décembre).Le dirigeant vietnam ien a suggéré que les Paretis, les États et les peuples des deux pays renforcent les relations bilatérales, maintiennent des visites de haut niveau et des mécanismes de coopération bilatérale, étendent et améliorent l'efficacité de la coopération dans les domaines de la défense, de la sécurité, de l'économie, du commerce, de l'investissement, de l’énergie et l’éducation et la formation.Il a proposé d'organiser conjointement des activités pendant l'Année d'amitié et de solidarité Vietnam – Laos, Laos – Vietnam 2022 pour marquer le 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques et le 45e anniversaire de la signature du Traité d'amitié et de coopération Vietnam – Laos.Nguyên Xuân Phuc a également suggéré que les deux pays travaillent en étroite collaboration et se soutiennent mutuellement lors de forums internationaux, en particulier aux Nations Unies et à l'ASEAN.Le Vietnam fera de son mieux pour cultiver la grande amitié, la solidarité particulière et la coopération intégrale avec le Laos, en particulier dans le développement économique, pour apporter des avantages pratiques aux peuples des deux pays, a-t-il déclaré.Saysomphone Phomvihane, pour sa part, a transmis les salutations des hauts dirigeants du Parti et de l'État lao au président Nguyên Xuân Phuc.Il a également informé le président vietnamien des résultats de ses entretiens avec le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue et de sa rencontre avec le Premier ministre Pham Minh Chinh, notamment l'aide du Vietnam au Laos dans la lutte contre le COVID-19. - VNA