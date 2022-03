Le président vietnamien, Nguyen Xuan Phuc (droite), et le Premier ministre malaisien, Dato' Sri Ismail Sabri bin Yaakob. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le président vietnamien, Nguyen Xuan Phuc, a reçu le 21 mars à Hanoï le Premier ministre malaisien, Dato' Sri Ismail Sabri bin Yaakob, en visite officielle au Vietnam.



Le chef de l'Etat vietnamien a estimé que la visite du Premier ministre malaisien avait une signification importante pour créer une nouvelle force motrice pour le développement du partenariat stratégique entre les deux pays.



Nguyen Xuan Phuc a ensuite déclaré apprécier les résultats de l’entretien entre les Premiers ministres vietnamien et malaisien, la signature de plusieurs documents de coopération à cette occasion, ainsi que le fait que les deux parties aient convenu en principe de reconnaître mutuellement leurs certificats de vaccination.



Le président vietnamien a suggéré que les deux pays profitent des accords de libre-échange et intensifient leur coopération dans la construction d'un cadre d'économie circulaire au sein de la Communauté économique de l'ASEAN pour la reprise et le développement ensemble.



Le dirigeant vietnamien a en outre déclaré souhaiter que les deux parties continuent à coopérer activement dans les forums régionaux et internationaux, à travailler avec les autres membres de l’ASEAN afin de renforcer la solidarité et développer le rôle central de l’ASEAN, pour une Communauté de l’ASEAN développée, solide, puissante et prospère.



De son côté, le dirigeant malaisien a déclaré apprécier les réalisations du Vietnam en matière de développement socio-économique et de réponse au COVID-19. Il a informé le président Nguyen Xuan Phuc des résultats de son entretien avec le Premier ministre Pham Minh Chinh, selon lesquels, les deux parties avaient convenu de continuer à renforcer leur coopération dans tous les domaines, notamment l’économie et l’emploi...-VNA