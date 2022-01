Le président Nguyen Xuan Phuc (droite) reçoit le Premier ministre lao Phankham Viphavanh. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le président Nguyen Xuan Phuc a reçu le 8 janvier à Hanoï le Premier ministre lao, Phankham Viphavanh, en visite officielle au Vietnam.



Les deux dirigeants ont exprimé leur satisfaction quant au développement durable de la grande amitié, de la solidarité spéciale et de la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos. Ils ont particulièrement apprécié le partage et le soutien mutuel entre les deux pays dans la prévention et le contrôle de l’épidémie au cours de ces derniers temps.



Le président Nguyen Xuan Phuc a souligné le grand potentiel de coopération entre les deux pays. Selon lui, il est nécessaire de transformer ces potentiels en plans et projets de coopération spécifiques pour l’intérêt des deux peuples.



Le président vietnamien et le Premier ministre lao ont affirmé que les deux parties devaient se coordonner étroitement et prendre des mesures pour améliorer encore l'efficacité de leur coopération, notamment dans l’économie.



Par ailleurs, ils ont déclaré apprécier la coordination et le soutien mutuel entre les deux pays au sein des forums multilatéraux, notamment dans le cadre des Nations Unies, de l'ASEAN et de la coopération sous-régionale. Ils ont exprimé leur volonté d’oeuvrer avec les autres pays membres de l’ASEAN pour soutenir le Cambodge qui assume cette année la présidence tournante du bloc régional, mainteir la solidarité et le rôle central de l’ASEAN. -VNA