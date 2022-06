Le président Nguyen Xuan Phuc et le ministre japonais de la Justice, Furukawa Yoshihisa. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le président Nguyen Xuan Phuc a reçu le 28 juin à Hanoï le ministre japonais de la Justice, Furukawa Yoshihisa, et une délégation du ministère japonais de la Justice, en visite de travail au Vietnam.

Il a hautement apprécié la coopération juridique et judiciaire entre le Vietnam et le Japon au cours des dernières années, en particulier le soutien du gouvernement et du ministère japonais de la Justice au ministère de la Justice et aux autres agences juridiques vietnamiens.

Le chef de l'État vietnamien a demandé au ministère de la Justice des deux pays de promouvoir la coopération en matière d'entraide judiciaire dans le contexte de l'augmentation des transactions civiles, commerciales et d'investissement ; de bien gérer les affaires juridiques, les questions de nationalité et d'état civil pour les citoyens des deux pays ; de soutenir le Vietnam dans la formation des ressources humaines juridiques et judiciaires.



Le Vietnam considère la coopération dans le domaine du travail avec le Japon comme un domaine stratégique et potentiel et a fait de nombreux efforts pour envoyer des travailleurs vietnamiens au Japon, a souligné le dirigeant vietnamien, tout en proposant au Japon d’étendre les domaines recevant des travailleurs vietnamiens ; d'exonérer la taxe d'habitation et l'impôt sur le revenu pour les travailleurs vietnamiens ; de réduire le temps d'examen des documents et des procédures. Le Vietnam continuera à créer des conditions favorables pour que les Japonais travaillent et vivent au Vietnam.

Le ministre Furukawa Yoshihisa a affirmé qu'il fera de son mieux pour contribuer au développement des relations Vietnam - Japon dans de nombreux domaines. Le ministre a également remercié le Vietnam pour son soutien à l'organisation de la réunion des ministres de la Justice Japon - ASEAN en 2023.

Concernant l'assistance judiciaire, le ministre a affirmé que le Japon poursuivrait ce projet pour améliorer les capacités des fonctionnaires de justice vietnamiens. La partie japonaise aidera les stagiaires ainsi que les travailleurs vietnamiens à trouver un lieu de résidence stable. - VNA