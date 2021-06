Hanoï, 21 juin (VNA) - Le président de l'État Nguyen Xuan Phuc a salué le développement profond et et efficace de l'amitié Vietnam-Singapour lors d'une réception à Hanoï le 21 juin pour le ministre singapourienne des Affaires étrangères Vivian Balakrishnan en visite officielle au Vietnam.

Le président Nguyên Xuân Phuc (droite) et le ministre singapourien des Affaires étrangères Vivian Balakrishnan . Photo: VNA

Il a félicité Singapour comme le premier investisseur au Vietnam depuis 2020 parmi 70 pays et territoires investissant dans le pays.Le Vietnam continuera à créer des conditions favorables et à inviter les entreprises singapouriennes à faire des affaires dans le pays, a-t-il déclaré.Le ministre singapourienne des Affaires étrangères Vivian Balakrishnan a affirmé que son pays souhaite intensifier le partenariat stratégique avec le Vietnam. Il a également salué le succès du Vietnam dans la réalisation du double objectif de contrôler la pandémie de COVID-19 et de maintenir le développement socio-économique, devenant l'un des rares pays à enregistrer une croissance positive l'année dernière avec un environnement économique ouvert et une destination de confiance pour les investisseurs singapouriens.Soulignant l'engagement à travailler en étroite collaboration avec le Vietnam pour assurer une reprise économique durable après la pandémie, l'invité a proposé plusieurs mesures pour renforcer les relations bilatérales, notamment la création d'un groupe de travail pour discuter de la plate-forme de partenariat numérique et de la reconnaissance mutuelle des certificats de vaccination contre le coronavirus.Le président Nguyên Xuân Phuc a suggéré que les deux parties facilitent les échanges à tous les niveaux sous des formes appropriées au milieu de la pandémie, et a proposé des moyens de réaliser efficacement l'accord de connectivité économique Vietnam -Singapour.Selon lui, les deux pays devraient renforcer leur coopération dans des secteurs phares tels que les énergies renouvelables, la pétrochimie, le gaz naturel liquéfié, l’agriculture high-tech ou encore l’industrie auxiliaire.Il a appelé à exploiter les avantages des accords de libre-échange, en particulier l'Accord global et progressif de partenariat transpacifique (CPTPP) et le Partenariat régional économique global (RCEP), tout en intensifiant la coopération et le partage d'informations dans le cadre des initiatives de l'ASEAN sur l'économie circulaire pour assurer un développement vert et durable.L'hôte a suggéré que Singapour continue d'aider le Vietnam dans la formation des ressources humaines de haute qualité.Le ministre singapourien s'est engagé à faire avancer les domaines d'intérêt du Vietnam, notamment le commerce, l'investissement, l'économie numérique, la réponse à la pandémie et l'accès aux vaccins, ainsi qu'à offrir un soutien mutuel dans les mécanismes multilatéraux et régionaux.Sur la question en Mer Orientale, il a déclaré que Singapour attache de l'importance à assurer la paix, la stabilité, la sécurité maritime et aérienne et la liberté en Mer Orientale sur la base de règles, notamment la Convention des Nations unies de 1982 sur le droit de la mer.Le ministère singapourien des Affaires étrangères s'associera activement avec son homologue vietnamien pour suivre les instructions des dirigeants dans l'intérêt du partenariat stratégique bilatéral.A cette occasion, le président Nguyên Xuân Phuc a adressé ses salutations au président Halimah Yacob et au Premier ministre singapour ien Lee Hsien Loong et les a invités à effectuer des visites au Vietnam.- VNA