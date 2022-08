Le président Nguyen Xuan Phuc (à droite) offre un souvenir au général d’armée cambodgien Hun Manet. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le président Nguyen Xuan Phuc a reçu le 9 août à Hanoï le général d’armée Hun Manet, commandant en chef adjoint des Forces armées royales cambodgiennes et commandant de l'Armée royale cambodgienne, membre permanent du Comité central du Parti du peuple cambogien (PPC), en visite au Vietnam.



Le chef de l’Etat vietnamien a estimé que cette visite significative du général d’armée Hun Manet apporterait une contribution importante au succès de "l'Année de l'amitié Vietnam - Cambodge 2022" pour fêter le 55e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (24 juin 1967).



Soulignant que le Vietnam et le Cambodge étaient deux voisins avec une amitié traditionnelle étroite, le président Nguyen Xuan Phuc a exprimé l'espoir que le général Hun Manet, en ses qualités actuelles et futures, continuerait de contribuer activement à la préservation et au développement des relations de bon voisinage, d'amitié traditionnelle, de coopération intégrale, durable et à long terme entre les deux pays.



Le général Hun Manet a exprimé la profonde gratitude du peuple cambodgien pour le soutien et l'assistance du Parti, de l'État, de l'armée et du peuple du Vietnam dans la lutte d’hier pour renverser le régime génocidaire ainsi que dans le processus de développement national d’aujourd'hui. Il a remercié le Vietnam pour son soutien au Cambodge dans le processus d'assumer la présidence de l'ASEAN en 2022.



Le président Nguyen Xuan Phuc et le général Hun Manet ont exprimé leur satisfaction devant le développement de la coopération intégrale entre le Vietnam et le Cambodge. Ils ont hautement apprécié les résultats de la coopération bilatérale en matière de défense, laquelle était devenue l'un des piliers importants des relations bilatérales. Ils ont émis le souhait que la coopération entre les deux ministères de la Défense continue de se développer fortement, de s'approfondir et de se diversifier, d'atteindre une efficacité élevée, pour la paix, la stabilité, l'indépendance et l'autonomie de chaque pays.-VNA