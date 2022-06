Le président Nguyen Xuan Phuc (droite) et le consul d’honneur du Vietnam en Suisse, Philipp Rosler. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le président Nguyen Xuan Phuc a reçu le 28 juin à Hanoï le consul d’honneur du Vietnam en Suisse, Philipp Rosler et une délégation d'entreprises suisses en visite au Vietnam pour promouvoir la coopération commerciale, d'investissement entre le Vietnam et l’Allemagne et la Suisse.

Nguyen Xuan Phuc a estimé que Philipp Rosler avait toujours apporté des contributions positives au Partenariat stratégique Vietnam - Allemagne, aux relations d’amitié et de coopération Vietnam - Suisse et aux relations Vietnam - Forum économique mondial. Ces dernières années, les relations Vietnam - Allemagne se sont constamment développées. L'Allemagne a toujours été le plus grand partenaire commercial du Vietnam en Europe et également un grand investisseur direct étranger au Vietnam.

Le président vietnamien a suggéré que les deux parties promeuvent davantage leur coopération économique, commerciale et d'investissement. Il a souhaité accueillir davantage des touristes ainsi que des entreprises européennes au Vietnam.

Nguyen Xuan Phuc s'attendait à ce que Philipp Rosler mobilise les entreprises allemandes, suisses et européennes pour accroître leurs investissements au Vietnam, en particulier dans les technologies de l'information, les infrastructures, les énergies renouvelables, la transformation numérique, l'économie verte... Il a également souhaité que Philipp Rosler encourage la Suisse à signer prochainement l'Accord de libre-échange entre le Vietnam et l'AELE (Association européenne de libre-échange).

Philipp Rosler s’est réjoui d'annoncer qu’il promouvait des projets liés au développement du tourisme, notamment des projets de formation des ressources humaines dans ce domaine. Proposant d'ouvrir prochainement des vols directs entre le Vietnam et la Suisse, Philipp Rosler a également déclaré qu'il pousserait la Suisse à signer prochainement l'Accord de libre-échange entre le Vietnam et l'AELE. -VNA