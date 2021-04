Le président vietnamien Nguyen Xuan Phuc (droite) et l'ambassadeur américain au Vietnam Daniel Kritenbrink. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le président vietnamien Nguyen Xuan Phuc a reçu le 16 avril à Hanoï l'ambassadeur américain au Vietnam Daniel Kritenbrink, venu lui remettre la lettre de félicitations du Président américain Joe Biden à l'occasion de son élection au poste de président vietnamien et lui saluer au terme de son mandat au Vietnam.



Le chef de l'État vietnamien a félicité le diplomate américain pour la réussite de son mandat au Vietnam avec de nombreuses réalisations remarquables, tout en appréciant ses contributions positives à l’approfondissement des relations entre les deux pays, sur la base du respect de l’indépendance, de la souveraineté, de l’intégrité territoriale, des institutions politiques et des avantages mutuels de chacun.

Félicitant l’ambassadeur Daniel Kritenbrink, qui a été nommé, par le président Joe Biden, secrétaire d'État adjoint chargé de l'Asie de l'Est - Pacifique, Nguyen Xuan Phuc a exprimé sa conviction qu’à son nouveau poste, l'ambassadeur continuera à soutenir les relations Vietnam - États-Unis, le règlement raisonnable de questions économiques et commerciales, au bénéfice des populations des deux pays.

Daniel Kritenbrink s’est réjoui du développement de plus en plus substantiel et intégral des relations entre les deux pays dans tous les domaines. Il a remercié le président Nguyen Xuan Phuc pour son soutien au développement du Partenariat intégral Vietnam-États-Unis en tant que Premier ministre ces derniers temps.

Il a affirmé que, quelle que soit sa position, il continuerait d'être un ami du Vietnam et de contribuer à l'approfondissement des relations aux niveaux bilatéral, régional et international.

Le diplomate a estimé que les relations entre les deux pays continueront de se développer au cours des 25 prochaines années et au-delà, devenant un modèle dans les relations internationales. -VNA