Hanoi (VNA) - Le président de la République Nguyên Xuân Phuc a reçu jeudi, 9 août, à Hanoï les ambassadeurs du Royaume-Uni, de Norvège, du Danemark et de République tchèque, venus lui présenter leurs lettres de créance.

Le président de la République Nguyên Xuân Phuc (droite) et l’ambassadeur du Royaume-Uni Iain Frew. Photo : VNA

S’adressant à l’ambassadeur du Royaume-Uni Iain Frew, le chef de l’État a espéré que le chiffre d’affaires du commerce bilatéral doublerait au cours de son mandat.

En 2021, le chiffre d’affaire du commerce bilatéral a atteint près de 6,6 milliards de dollars, soit une hausse de 18% par rapport à 2020, a rappelé le président Nguyên Xuân Phuc, qui a demandé à Londres d’aider le Vietnam à développer la finance verte, les énergies renouvelables et à former des ressources humaines.

Il a également plaidé en faveur d’une coopération bilatérale plus étroite dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre et dans l'adaptation au changement climatique.

Le président a souhaité que le Royaume-Uni élargisse sa coopération avec le Vietnam dans des domaines potentiels tels que la transformation numérique, l'éducation, la finance, la banque, la défense et la sécurité…

L'ambassadeur Iain Frew a déclaré qu'avec ses atouts, le Royaume-Uni est prêt à aider le Vietnam dans la transformation verte et énergétique et à coopérer avec le Vietnam pour maintenir la paix et la stabilité régionales et internationales.

Le président de la République Nguyên Xuân Phuc et l’ambassadrice norvégienne Hilde Solbakken. Photo : VNA

Lors de sa rencontre avec l’ambassadrice norvégienne Hilde Solbakken, Nguyên Xuân Phuc lui a demandé de renforcer les activités de promotion commerciale et d'encourager les entreprises norvégiennes à investir au Vietnam, en particulier dans la croissance verte, les énergies renouvelables ou encore l’économie maritime.

Le président de l'État a déclaré que le Vietnam saluait les efforts de la Norvège dans la promotion de la coopération internationale dans la lutte contre le changement climatique et souhaitait renforcer la coopération avec la Norvège dans ce domaine.

Le dirigeant vietnamien a suggéré que les deux pays reprennent l'échange de délégations et de contacts à tous les niveaux, en particulier à haut niveau, afin de créer une force motrice pour promouvoir la coopération dans de nombreux domaines.

Le président de la République Nguyên Xuân Phuc et l'ambassadeur du Danemark Nicolai Prytz. Photo : VNA

Le chef de l’État a aussi demandé à l'ambassadeur du Danemark Nicolai Prytz de continuer à financer les programmes en lien avec le changement climatique, l'environnement et la croissance verte, et de mettre en œuvre le programme de partenariat énergétique Vietnam-Danemark sur la période 2020-2025.

Le président vietnamien souhaite que la coopération entre les deux pays continue de se renforcer et que la valeur d’échanges commerciaux bilatéraux triple lors du mandat de l'ambassadeur Nicolai Prytz.

Le diplomate du Danemark a affirmé que son pays souhaite promouvoir le partenariat intégral avec le Vietnam, en devenant un partenaire vert du Vietnam.

Le président de la République Nguyên Xuân Phuc (droite) et l'ambassadeur tchèque Hynek Kmonicek. Photo : VNA

Nguyên Xuân Phuc a enfin appelé l'ambassadeur tchèque Hynek Kmonicek à intervenir pour qu’un vol direct soit mis en place entre les deux pays, et faire augmenter le chiffre d’affaire du commerce bilatéral, estimé à 734 millions de dollars en 2021.

L'ambassadeur tchèque Hynek Kmonicek souhaite également avoir bientôt une marque de voiture tchèque au Vietnam lorsque la société automobile SKODA a créé une joint-venture pour produire des voitures à Quang Ninh, et en même temps créer bientôt un centre tchèque à Hanoï pour promouvoir les échanges culturels entre les deux. peuples. - VNA