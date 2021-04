Un débat du Conseil de sécurité de l'ONU. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - En tant que président du Conseil de sécurité de l’ONU en avril 2021, le président Nguyen Xuan Phuc présidera un débat ouvert de haut niveau sur le sujet «Renforcement de la coopération entre l’ONU et les organisations régionales pour promouvoir l’instauration de la confiance et le dialogue en matière de prévention et de règlement des conflits».

Le débat sera organisé sous forme directe et en ligne, selon l’information rendue publique le 19 avril par le ministère des Affaires étrangères.

En 2019, le Vietnam a été élu membre non permanent au Conseil de sécurité de l’ONU pour le mandat 2020-2021, avec un nombre record de voix: 192 sur 193. En avril 2021, le Vietnam assume pour la deuxième fois la présidence tournante du Conseil de sécurité de l’ONU pendant son mandat 2020-2021.

Durant sa deuxième présidence, le Vietnam compte promouvoir trois sujets prioritaires. Le premier concerne le rôle des organisations régionales dans la prévention et la résolution des conflits.

Le 2e sujet est la maîtrise des conséquences des mines et des engins explosifs, le maintien d'une paix durable et le renforcement de la cohésion pour une action plus efficace.

Le troisième sujet est la protection des infrastructures essentielles à la vie des populations dans les conflits armés. -VNA