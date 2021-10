Le président vietnamien Nguyen Xuan Phuc. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Sur invitation du président de Kenya, Uhuru Kenyatta, président tournant du Conseil de sécurité des Nations Unies en octobre 2021, le président vietnamien Nguyen Xuan Phuc assistera et prendra la parole lors du débat ouvert de haut niveau en ligne sur la coopération entre les Nations Unies et l'Union africaine (UA) sur le thème "Renforcer la solidarité pour la paix et la sécurité dans un environnement de conflit en évolution", selon un communiqué rendu public par le ministère des Affaires étrangères.

La participation du président Nguyen Xuan Phuc affirme le rôle et la responsabilité du Vietnam dans le renforcement de la coopération entre les Nations Unies et les organisations régionales, et poursuit le succès obtenu par le Vietnam lors qu’il assume en avril la présidence du Conseil de sécurité des Nations Unies. - VNA