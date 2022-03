Hanoi (VNA) - Le président vietnamien Nguyên Xuân Phuc a félicité jeudi 10 mars la République de Corée à l’occasion de la victoire du candidat Yoon Suk-yeol du Parti du pouvoir au peuple (PPP) à l’élection présidentielle du pays.

Le président sud-coréen élu Yoon Suk-yeol. Photo : Yonhap

Dans son message, le chef de l’Etat a souligné que le Vietnam est prêt à travailler en étroite collaboration avec le gouvernement sud-coréen pour favoriser de manière efficace, globale et pratique les relations entre les deux nations sur les questions bilatérales et multilatérales, contribuant ainsi à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région et le monde.Le Vietnam et la République de Corée ont établi des relations diplomatiques bilatérales le 22 décembre 1992. Les deux pays oeuvrent pour porter leur commerce bilatéral à 100 milliards de dollars d’ici 2023 et 150 milliards de dollars d’ici 2030. – VNA