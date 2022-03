Hanoï, 22 mars (VNA) - Le président Nguyen Xuan Phuc a exhorté à renforcer les activités de communication pour sensibiliser les membres du Parti et le peuple à la tâche de construire un État de droit.

Le président Nguyen Xuan Phuc (centre) lors de la rencontre. Photo : VNA

Le dirigeant a fait l'instruction lors d'une rencontre le 22 mars avec des scientifiques et des experts impliqués dans la construction d'un projet sur une stratégie pour l'édification et le perfectionnement d'un État socialiste de droit à l'horizon 2030 avec des orientations à l'horizon 2045.La rencontre a eu lieu après le succès de trois colloques nationaux sur des questions liées au projetLe président, qui dirige le comité national de pilotage du projet, a salué le travail de recherche effectué jusqu'à présent, qui, selon lui, a clarifié les questions fondamentales et essentielles dans la construction et le perfectionnement d'un État socialiste de droit.Il a exigé des scientifiques et des experts qu'ils s'en tiennent strictement aux principes et orientations fixés tout en accélérant le rythme du projet.- VNA