Le président Nguyên Xuân Phuc s'exprime lors de la cérémonie de commémoration du 130e anniversaire de la fondation de la province de Ha Giang. Photo: VNA

Ha Giang (VNA) - Le président Nguyên Xuân Phuc a exhorté la province de Ha Giang de promouvoir la mise en œuvre des politiques éducatives, la considérant comme la clé du développement local.

Le dirigeant vietnamien a assisté mercerdi matin, 8 décembre, à la cérémonie célébrant le 130e anniversaire de la fondation de Ha Giang (20 août 1891), le 30e anniversaire du rétablissement provincial (1er octobre 1991) et le 20e anniversaire de la visite du président Ho Chi Minh à Ha Giang (26 et 27 mars 1961).

Dans son discours, le chef de l’Etat a demandé à Ha Giang d’appliquer des politiques de bien-être social spécifiques et des mesures de réduction de la pauvreté, d’augmenter des investissements dans l’éducation, la santé et le bien-être social.

Le président Nguyên Xuân Phuc à une exposition sur Ha Giang. Photo: VNA

En outre, Ha Giang doit rechercher un nouveau modèle de croissance économique sur la base de la promotion de ses propres potentiels et avantages, améliorer son environnement d’investissement, accélérer la réforme administrative et mobiliser plus de ressources financières au service du développement local, a-t-il déclaré.

Le président Nguyên Xuân Phuc a demandé à Ha Giang de renforcer les potentiels en défense, de prévenir et de lutter contre les complots des forces hostiles ainsi que de garantir l’ordre social.

La province doit également s'intéresser à la protection de l'environnement écologique, à l'adaptation aux changements climatiques, au développement socioéconomique associé à la protection de l'environnement, a-t-il suggéré.

Le président Nguyên Xuân Phuc offre d'encens au cimetière national des martyrs de Vi Xuyen. Photo: VNA

Le même jour, le président Nguyên Xuân Phuc est allé offrir d'encens en mémoire des héros et martyrs au cimetière national des martyrs de Vi Xuyen et déposer des gerbes de fleurs au pied du buste du président Ho Chi Minh dans le jardin du siège du comité provincial du Parti.

Le dirigeant et sa suite ont également visité et remis des cadeaux aux familles des personnes ayant rendu des services méritoires, aux anciens combattants et familles démunies dans la commune de Viet Vinh du district de Bac Quang, de la province de Ha Giang. -VNA