Ha Tinh, 13 décembre (VNA) – Le membre du Bureau politique, président de la République Nguyen Xuan Phuc a eu lundi matin, 13 décembre, une séance de travail avec les autorités de la province de Ha Tinh (Centre) consacrée aux résultats de la première année de mise en œuvre de la Résolution du 13e Congrès national du Parti et du 19e Congrès provincial du Parti.

Lors de la séance de travail avec les autorités de la province de Ha Tinh. Photo : VNA

S'exprimant lors de la réunion, le président Nguyen Xuan Phuc a hautement apprécié les nouveaux modèles en déploiement dans la zone rurale de Ha Tinh, qui voient la participation d'un grand nombre de personnes et mobilisent des ressources pour participer à la construction et changer la physionomie des zones rurales.

Le président a souligné que Ha Tinh a ses propres atouts, à la fois en termes d'infrastructures socio-économiques et de personnes.

Concernant les tâches immédiates, le président Nguyên Xuân Phuc a suggéré qu’Ha Tinh réalise bien le double objectif d’augmenter le nombre des 2e et 3e injections et de vaccination contre le COVID-19 pour les enfants.

Photo : VNA

Il a souhaité qu’Ha Tinh, en collaboration avec les provinces de Nghe An et Thanh Hoa crée un nouveau pôle de croissance industrielle émergent du pays afin de promouvoir les plateformes de développement sur le modèle "Production, consommation et exportation".

Surtout, Ha Tinh doit renforcer la transformation numérique, l’application des hautes technologies dans la production pour améliorer la productivité. Pour attirer les investissements, il est nécessaire de promouvoir la sélectivité pour avoir des projets bons et efficaces.

Le dirigeant a également exhorté à prêter attention au développement des ressources internes et des entreprises domestiques. Il a également suggéré à Ha Tinh de bien gérer les problèmes qui se posent pour assurer la défense et la sécurité, préserver et renforcer les relations extérieures avec les localités frontalières du Laos.

Lundi après-midi, le président Nguyen Xuan Phuc est allé au mémorial du poète Nguyen Du dans le district de Nghi Xuan, province de Ha Tinh, où il a brûlé de l'encens.

Le poète Nguyên Du, (1765-1820), également connu sous le nom de plume Tô Nhu et Thanh Hiên, a été reconnu en 2003 par l'UNESCO (Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture), avec 108 autres personnes, en tant qu'homme de culture du monde.

Il est l’auteur de "Truyên Kiêu" ou "Kim Vân Kiêu". Ce poème a été écrit au début du XIXe siècle. Cette œuvre est un roman de 3.254 lignes composé en vers Lục-bát (6-8 pieds), une forme de versification de la poésie traditionnelle vietnamienne. Il raconte la vie, les épreuves et les tribulations de Thuy Kiêu, une belle et talentueuse jeune femme qui a dû sacrifier son amour et sa vie pour sauver sa famille. Le "Truyên Kiêu", considéré comme l'œuvre littéraire vietnamienne la plus importante jamais écrite, a été traduit en plus de 20 langues en 35 versions.

Le même jour, le président Nguyen Xuan Phuc a travaillé à la Sarl de l’acier Hung Nghiep Formosa Ha Tinh (compagnie Formosa). - VNA