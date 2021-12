Le président Nguyen Xuan Phuc s'exprime lors de la séance de travail. Photo : VNA



Nghe An (VNA) – Le président Nguyen Xuan Phuc a eu le 11 décembre à Vinh une séance de travail avec la permanence du Comité du Parti de la province de Nghe An (Centre).



Selon un rapport de la province, la croissance locale en 2021 est estimée à 6,2%. Les recettes budgétaires doivent atteindre environ 17.600 milliards de dongs, représentant 126% des prévisions. Concernant la prévention et le contrôle du COVID-19, les autorités provinciales ont affirmé qu’à ce jour, 98% de la population de Nghe An avaient reçu une première injection et 72% des gens de 18 ans et plus avaient été complètement vaccinés.



Le président a déclaré apprécier les réalisations de la province, notamment un taux de décaissement des investissements publics de 93%. Il a toutefois indiqué des faiblesses, dont une qualité de la croissance encore faible, un taux de pauvreté toujours élevé.



Le chef de l’Etat a ainsi suggéré à Nghe An de mieux exploiter ses avantages en matière de ressources humaines, d’agriculture, de situation géographique pour réaliser de nouveaux exploits. Dans l’immédiat, il a demandé aux autorités provinciales de poursuivre le double objectif de prévention et contrôle de l’épidémie et de développement économique. Il a insisté sur la nécessité de promouvoir l’économie maritime, le tourisme, l’innovation et la transformation numérique...



Le même jour, le président Nguyen Xuan Phuc, également président du Conseil national de défense et de sécurité, a travaillé avec le commandement de la 4e Zone militaire.

Photo : VNA





Le président Nguyen Xuan Phuc a souligné que la 4e Zone militaire, qui comprend six provinces du Centre septentrional, a une position stratégique très importante. Il a déclaré souhaiter que les forces armées de la Zone réalisent de nouveaux exploits, apportant des contributions importantes au développement et à la défense du pays. -VNA