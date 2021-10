Hanoï, 28 octobre (VNA) – Le président vietnamien Nguyen Xuan Phuc a assisté le 28 octobre au débat public ouvert de haut niveau sur la coopération entre les Nations Unies (ONU) et l'Union africaine (UA), à l'invitation de son homologue kenyan Uhuru Kenyatta, qui exerce la présidence tournante du Conseil de sécurité de l'ONU (CSNU) en octobre 2021.

Le président Nguyen Xuan Phuc. Photo : VNA

Le débat avait pour thème « Renouveler la solidarité pour assurer avec succès la paix et la sécurité dans un environnement de conflit en mutation ».Dans son discours, le président Nguyen Xuan Phuc a déclaré que de nombreux pays africains souffrent encore des conséquences prolongées du colonialisme et du régime esclavagiste, ainsi que des conflits, du terrorisme, de la violence extrême, des crimes transnationaux, du changement climatique, de l'insécurité alimentaire et des sources d'eau.Afin de les aider dans la reconstruction et le développement nationaux, la réponse et le relèvement dans la période post-pandémique, il a suggéré que les pays africains devraient fortement améliorer l'auto-résilience pour traiter les affaires intérieures, promouvoir l'instauration de la confiance et le dialogue, renforcer l'autonomisation des femmes et des jeunes.Les nations africaines ont été invitées à continuer à favoriser l'amitié, à élargir la coopération et l'intégration, à consolider le multilatéralisme et à maintenir l'esprit de la primauté du droit international et de la Charte des Nations Unies.Le président Nguyen Xuan Phuc a proposé le pionnier de l'ONU et de l'UA dans la mise en œuvre de l'Initiative pour faire taire les armes à feu en Afrique d'ici 2030, de l'Agenda 2030 des Nations Unies et de l'Agenda 2063 de l'Afrique sur le développement durable, et d'intensifier pleinement et efficacement le partenariat stratégique entre le CSNU et le Conseil de paix et de sécurité de l'UA.Ses autres suggestions comprenaient l'élargissement de la coopération entre les organisations régionales pour améliorer leur capacité de prévention et de résolution des conflits, en faisant face aux défis régionaux et mondiaux, soutenir les échanges et la coopération intégrale entre l'ASEAN et l'UA et le renforcement de la sécurité alimentaire pour contribuer à la stabilité socio-économique.Le président Nguyen Xuan Phuc a souligné que le Vietnam se tenait toujours aux côtés des pays africains pour surmonter les difficultés, étendre une coopération efficace vers la paix et le développement et offrir des fournitures médicales pour lutter contre la pandémie.Il a également exprimé son souhait que le Vietnam devienne bientôt un observateur de l'UA après que le pays ait envoyé de nombreux officiers militaires et médecins se joindre aux missions de l'ONU au Soudan du Sud et en République centrafricaine.Lors de cet événement, le CSNU a adopté sa Déclaration présidentielle sur le renforcement de la coopération entre l'ONU et l'UA.- VNA