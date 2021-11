Cérémonie d'accueil du président Nguyen Xuan Phuc à l’aéroport international de Vnoukovo à Moscou. Photo : VNA



Moscou (VNA) - Vers 16h00 le 29 novembre (heure locale), le président Nguyen Xuan Phuc, son épouse et la délégation de haut niveau les accompagnant, sont arrivés à l’aéroport international de Vnoukovo à Moscou, entamant une visite officielle en Russie à l'invitation du président russe Vladimir Poutine.



Selon l’ambassadeur du Vietnam en Russie, Dang Minh Khoi, cette visite du président Nguyen Xuan Phuc permettra d’approfondir le partenariat stratégique intégral Vietnam-Russie dans tous les domaines. Elle confirmera en outre le renforcement de la coopération entre les deux pays dans la prévention et le contrôle de l'épidémie de COVID-19, notamment dans la recherche et la production de vaccins et de médicaments, et dans le partage d'expériences de réponse à la maladie.



Durant son séjour, le chef de l’Etat vietnamien aura des rencontres avec des dirigeants russes. Il rencontrera également des représentants d’organisations d'amitié russo-vietnamiennes, assistera à un séminaire d'affaires Vietnam - Russie et visitera des entreprises russes.

Des Vietnamiens en Russie à l’aéroport international de Vnoukovo pour saluer le président Nguyen Xuan Phuc. Photo : VNA





Malgré le COVID-19, les échanges commerciaux entre le Vietnam et la Russie ont atteint 4,85 milliards de dollars en 2020, soit une hausse annuelle de 9%. Au premier semestre 2021, le commerce bilatéral s’est chiffré à 2,6 milliards de dollars, soit une progression de 12,5% par rapport à la même période de l’année dernière. Outre la mise en œuvre de projets dans des secteurs de coopération traditionnels tels que l'énergie, le pétrole et le gaz, les deux parties étendent leur coopération à de nouveaux domaines. En ce qui concerne la coopération dans la prévention et le contrôle du COVID-19, les deux pays maintiennent une étroite coordination dans la réponse à l’épidémie, en particulier dans la fourniture et le transfert de technologies, la production de vaccins contre le COVID-19.-VNA