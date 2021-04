Le président Nguyen Xuan Phuc lors de la cérémonie de plantation d'arbres. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le 13 avril, le président Nguyen Xuan Phuc a assisté à une cérémonie de plantation d'arbres à la mémoire du Président Ho Chi Minh dans la zone historique K9 – Da Chong, district de Ba Vi, Hanoï.



Le ministre de la Défense, Phan Van Giang, était également présent.



Lors de la cérémonie, le président Nguyen Xuan Phuc a appelé l’armée à considérer la plantation d’arbres et le développement forestier comme une tâche politique pratique. Il a déclaré se réjouir de la réponse active du ministère de la Défense au programme de plantation d’un milliard d’arbres pour un Vietnam vert, reconnaissant que depuis le début de l’année, l’armée avait planté plus de 1,5 million d’arbres et 737 hectares de forêt, soit 2,7 fois plus que 2020.



Le chef de l’Etat a encouragé l’armée à s’efforcer de planter 3,3 millions d’arbres et 1.785 hectares de forêts en 2021, et plus de 37 millions d’arbres entre 2021 et 2025.