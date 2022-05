La visite du président de l’Assemblée nationale du Vietnam au Laos,Vuong Dinh Huê, contribuera à la promotion de la grande amitié entre les deux pays, a déclaré son homologue laoSaysomphone Phomvihane à l'Agence vietnamienne d'information (VNA). Photo: VNA



Vientiane (VNA) - A l'invitation de son homologue lao Saysomphone Phomvihane, le président de l'Assemblée nationale (AN), Vuong Dinh Huê, effectuera une visite officielle au Laos du 15 au 17 mai.

Il s’agira de la première visite officielle au Laos d'un haut dirigeant du Vietnam dans le cadre de l'Année de la solidarité et de l'amitié Laos-Vietnam 2022, et aussi de la première de Vuong Dinh Huê en tant que président de l'organe législatif vietnamien.

Parlant de de cette visite, le président lao de l’AN, Saysomphone Phomvihane, a déclaré à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) que cette visite s'inscrit dans le contexte où les deux Partis, les deux gouvernements et les deux peuples organisaient de nombreuses activités importantes pour célébrer l'Année de l'amitié et de la solidarité entre le Vietnam et le Laos 2022.

La visite contribuera positivement à la promotion de la grande amitié, de la solidarité particulière et de la coopération intégrale entre les deux Partis, les deux Etats et les deux peuples en général et entre les deux organes législatifs en particulier, a-t-il affirmé.

Ces 60 dernières années, la grande amitié, la solidarité particulière et la coopération intégrale entre les deux peuples cultivées par des révolutionnaires des deux pays, sont devenues une relation spéciale, un héritage précieux, une loi naturelle dans le processus de survie et et le développement des deux nations et un facteur décisif pour le succès de la révolution dans chaque pays, a-t-il dit.

Dans une nouvelle ère, les relations de coopération entre les deux pays sont devenues de plus en plus favorables, dans tous les domaines (défense, sécurité, économie, commerce, investissement, éducation, culture) d’intérêts communs, a-t-il indiqué.

Le président de l'AN du Laos, Saysomphone Phomvihane. Photo: VNA



Selon lui, les deux organes législatifs ont continué à resserrer et à développer une bonne relation traditionnelle sous de nombreuses formes.

Afin de promouvoir davantage l'efficacité de leurs relations, dans les temps à venir, les deux organes législatifs doivent continuer d'organiser la mise en œuvre pratique du protocole d'accord entre ces deux organes et de l’accord entre le Secrétariat de l'Assemblée nationale du Laos et le Bureau de l'Assemblée nationale du Vietnam ; se soutenir et s'entraider dans les forums parlementaires régionaux et internationaux; coopérer avec les agences du Parti et du gouvernement des deux pays pour organiser efficacement des activités pour célébrer l'Année de la solidarité et de l'amitié 2022 ; organiser des séminaires et des échanges d'expériences ; continuer à promouvoir la coopération dans les domaines de l'économie, du commerce et de l'investissement entre les deux pays, apportant une contribution importante au développement socio-économique des deux pays, a-t-il précisé.

Malgré les évolutions compliquées et imprévisibles de la situation dans la région et dans le monde, la grande amitié, la solidarité particulière et la coopération intégrale entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples continuent de se développer, a-t-t-il réaffirmé.

La coordination entre les deux pays pour l'organisation de l'Année de la solidarité et de l'amitié continue de montrer le dynamisme des relations de solidarité spéciale, et est l'occasion de revenir sur la rare tradition des relations au cours des dernières décennies, de propager et éduquer les peuples des deux pays, notamment la jeune génération, à comprendre et à percevoir correctement cette relation particulière, a-t-il conclu. -VNA