Le président italien Sergio Mattarella a organisé une cérémonie d’au revoir en l’honneur de son homologue vietnamien Vo Van Thuong qui termine avec succès sa visite d’État en Italie. Photo : VNA

Rome, 28 juillet (VNA) - Le président italien Sergio Mattarella a organisé une cérémonie d'adieu officielle pour le président Vo Van Thuong, son épouse et la délégation vietnamienne de haut rang à Rome le 28 juillet.L'organisation par le dirigeant italien et sa fille de cérémonies de bienvenue et d'adieu et d'un banquet national pour le président vietnamien, son épouse et sa suite, ainsi que des entretiens et des réunions de haut niveau entre les dirigeants des deux pays démontrent l'importance particulière que l'État et le peuple italiens attachent à les relations traditionnelles Vietnam-Italie ainsi que la visite de Vo Van Thuong.La visite d'État de trois jours de Thuong s'est déroulée dans le contexte où les deux pays célèbrent le 50e anniversaire des relations diplomatiques et le 10e anniversaire du partenariat stratégique.Le Vietnam et l'Italie ont maintenu de nombreux mécanismes de coopération bilatérale tels que le dialogue stratégique annuel au niveau des vice-ministres des Affaires étrangères et le dialogue sur la politique de défense au niveau des vice-ministres, ainsi que le Comité mixte de coopération économique et le Comité mixte de coopération scientifique et technologique.Le Vietnam reste l'un des 10 pays émergents prioritaires pour le développement de la coopération commerciale et d'investissement par l'Italie jusqu'en 2030. Les deux pays ont créé des conditions favorables pour que les entreprises de l'autre coopèrent dans les domaines de la force de l' Italie et de la demande du Vietnam tels que l'ingénierie mécanique, les infrastructures, l'habillement. et textiles, chaussures, transformation du bois, industries auxiliaires, matériaux de construction, pétrole et gaz, énergies renouvelables et transformation des aliments.À l'heure actuelle, le Vietnam est le plus grand partenaire commercial de l'Italie au sein de l'ASEAN, avec des échanges bilatéraux atteignant 6,2 milliards de dollars en 2022, en hausse de 11 % par rapport à 2021, selon les douanes vietnam iennes. Plus précisément, les exportations du Vietnam vers l'Italie l'année dernière ont totalisé 4,4 milliards de dollars, en hausse de 14% par rapport à l'année précédente, et ses importations en provenance d'Italie, 1,7 milliard de dollars, en hausse de 3,6%.Au cours des quatre premiers mois de 2023, le commerce bilatéral a dépassé 2 milliards de dollars, en baisse de 2,7 % par rapport à la même période en 2022, au cours de laquelle les exportations avaient diminué de 3 %.- VNA