Hanoi (VNA) – Le président de la République Nguyên Xuân Phuc a exprimé mercredi 13 juillet à Hanoi la reconnaissance éternelle de la Patrie et du peuple envers les héros, les martyrs et les soldats qui se sont sacrifiés pour la sauvegarde de la Patrie.

Le président Nguyên Xuân Phuc reçoit la délégation du Comité de liaison des vétérans de guerre du front de Vi Xuyên-Hà Tuyên. Photo : VNA

Le chef de l’Etat a fait ces remarques en recevant une délégation du Comité de liaison des vétérans de guerre du front de Vi Xuyên-Hà Tuyên à la veille du 75 anniversaire de la Journée des invalides de guerre et des martyrs.

Dans les nombreuses pages de gloire que compte l’histoire de notre guerre nationale, la guerre sur le front de Vi Xuyên (dans l’ancienne province de Hà Tuyên, actuelle province de Hà Giang, dans le Nord) occupe une place importante, a-t-il déclaré.

Pendant la guerre de défense de la frontière du Nord, Hà Giang fut le théâtre des batailles où les combats furent les plus acharnés sur le front de Vi Xuyên, surtout pendant cinq ans, de 1984 à 1989.

Plus de 4.000 cadres, soldats et compatriotes vietnamiens ont sacrifié leur vie, des milliers d’autres ont été blessés et des milliers martyrs sont tombés au front de Vi Xuyên dont les restes n’ont pas encore été retrouvés, et de nombreuses tombes de martyrs n’ont pas été identifiées.

Le président Nguyên Xuân Phuc pose avec la délégation du Comité de liaison des vétérans de guerre du front de Vi Xuyên-Hà Tuyên. Photo : VNA

Le président Nguyên Xuân Phuc a exprimé son émotion de retrouver les vétérans de guerre, dont de nombreux généraux qui ont traversé les deux guerres contre les colonialistes français et les impérialistes américains puis participé aux combats à Vi Xuyên.

Abordant la situation actuelle où le Vietnam et la Chine construisent activement une frontière de paix, d’amitié, de stabilité et de développement, il a exhorté les vétérans de guerre à bien mettre en œuvre les options du Parti, les politiques et les lois de l’Etat, à conseiller le Parti et l’Etat sur le travail à l’égard des invalides de guerre, des martyrs et des personnes ayant rendu des services méritoires à la révolution.

Le chef de l’Etat a également souhaité que les vétérans de guerre promeuvent constamment la tradition glorieuse et l’esprit révolutionnaire des soldats, inculquent la tradition révolutionnaire aux jeunes générations. – VNA