Dông Thap (VNA) – Le président de la République Nguyên Xuân Phuc a exhorté la province de Dông Thap, dans le delta du Mékong, à développer l’économie collective dans l’esprit de la résolution n°13-NQ/TW du Comité central du Parti en date du 18 mars 2002.

Le président Nguyên Xuân Phuc visitant le modèle de production de la coopérative des services agricoles de My Dông 2. Photo : VNA



La résolution sur la poursuite du renouvellement, du développement et de l’élévation de l’efficacité de l’économie collective identifie l’économie collective comme une des cinq composantes de l’économie nationale, aux côtés de l’économie étatique, l’économie privée, l’économie capitaliste d’État et l’économie à capitaux étrangers.

Soulignant l’importance du développement de l’économie collective, une politique majeure du Parti, le chef de l’Etat a déclaré qu’il s’agit d’un domaine nécessaire non seulement au Vietnam mais aussi dans de nombreuses grandes économies à travers le monde.

L’économie collective, avec au premier plan l’économie coopérative, est une tendance inéluctable et objective au Vietnam. La réalité a montré l’efficacité de ce modèle dans une économie de marché, dont les résultats à Dông Thap donnent une démonstration claire, a-t-il déclaré.

Le président Nguyên Xuân Phuc a loué Dông Thap pour les résultats de la mise en œuvre de cette résolution, notamment la multiplication de nouveaux modèles de coopératives, la troisième position qu’occupe la province pour le nombre de produits OCOP (One Commune, One Product) et les changements de la physionomie socio-économique locale.

Il a demandé à la province de poursuivre ses efforts pour rester à l’avant-garde du développement dans le delta du Mékong, d’investir plus dans la modernisation des infrastructures socio-économiques, de renforcer sa connectivité avec les provinces et les villes de la région et Hô Chi Minh-Ville.

Sur la base de la planification globale du delta du Mékong, Dông Thap devrait peaufiner et de compléter sa planification pour répondre aux besoins de développement harmonisé et à long terme, vers des objectifs plus durables, a-t-il recommandé.

Le chef de l’Etat a souhaité que Dông Thap se concentre sur le développement d’un certain nombre de cultures clés, en augmentant l’application de la science, de la technologie et de l’industrie 4.0. En particulier, elle devrait multiplier de nouveaux modèles de coopératives et de préserver sa marque touristique en tant qu’une destination sûre, diversifiée et attrayante.

Ces dernières années, Dông Thap a affiché un taux de croissance annuel moyen parmi les meilleurs du delta du Mékong. En 2021, l’envergure de son économie a augmenté de 3.847 milliards de dôngs par rapport à 2020, le revenu par habitant est estimé à 56,4 millions de dôngs.

Jusqu’à présent, la province compte 44 sites de tourisme de découverte arboricole, 22 de tourisme de découverte agricole, sans compter ses villages d’artisanat et endroits bucoliques.

Lors de sa tournée de travail, le président Nguyên Xuân Phuc a visité le hall d’assemblée des paysans et acteurs du tourisme rural dans le village floricole de Sa Dec, et un modèle de production de la coopérative des services agricoles de My Dông 2.

Il a suggéré d’organiser le festival des fleurs de Dông Thap à vocation touristique dans ce patelin surnommé “village aux quatre printemps” depuis des centaines d’années en raison de cette multitude d’espèces de fleurs qui s’y épanouissent toute l’année.

Dans la matinée, le chef de l’Etat est allé offrir de l’encens dans la zone de vestiges de Nguyên Sinh Sac, dédiée à la mémoire du père du Président Hô Chi Minh, dans la ville de Cao Lanh. – VNA