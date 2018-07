Hanoi (VNA) – Le président vietnamien Trân Dai Quang a dit mercredi au vice-président de l’Assemblée nationale du Laos, Sengnouan Xayalat, son enthousiasme sur l’épanouissement des relations d’amitié traditionnelle, de solidarité spéciale et de coopération intégrale Vietnam-Laos.

Le président Trân Dai Quang reçoit le vice-président de l’Assemblée nationale du Laos, Sengnouan Xayalat, le 18 juillet à Hanoi. Photo : VNA

Le chef de l’Etat a constaté avec joie que l’Assemblée nationale du Vietnam et l’Assemblée nationale du Laos n’ont cessé de resserrer leurs liens et de promouvoir l’échange d’informations et expériences sur le travail législatif, la surveillance suprême, et la décision des questions nationales majeures.Les deux Assemblées nationales ont travaillé en bonne coordination dans le cadre des forums parlementaires multilatéraux, régionaux et internationaux, contribuant ainsi à promouvoir la tendance à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développé dans la région et le monde, s’est-il félicité, invitant les deux parties à renforcer cette coopération.Le président Trân Dai Quang a également exhorté les deux parties à faciliter les projets de coopération bilatérale et à affiner les mécanismes et les politiques visant à renforcer les relations commerciales et d’investissement.Il est également nécessaire, a-t-il indiqué, de coordonner la mise en œuvre du protocole d’accord sur la construction de la Maison de l’Assemblée nationale du Laos pour assurer la qualité et le rythme d’exécution de ce projet très important.Le dirigeant vietnamien a réitéré que les deux pays devraient intensifier les activités d’échange populaire, ainsi que la sensibilisation sur les relations bilatérales fidèles, exemplaires et rares qui constituent un bien inestimable des deux peuples vietnamien et laotien.Pour sa part, le vice-président de l’Assemblée nationale du Laos, Sengnouan Xayalat, a informé le chef de l’Etat vietnamien des résultats de son entretien avec son homologue vietnamienne, Tong Thi Phong, et des rencontres avec le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyên Phu Trong, et la présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam, Nguyên Thi Kim Ngân.Il a fait savoir qu’au cours de ces rencontres, les deux parties ont discuté des mesures destinées à élargir les domaines de coopération et ont échangé des expériences en matière de surveillance par les organes législatifs. En outre, elles se sont accordées sur le plan de surveillance et de contrôle des questions liées à la migration libre et au mariage sans acte de mariage dans les zones frontalières.A cette occasion, Sengnouan Xayalat a exprimé sa gratitude au Parti, à l’Etat et à l’Assemblée nationale du Vietnam pour avoir facilité la construction de la Maison de l’Assemblée nationale du Laos, le considérant comme un exemple des sentiments d’attachement entre les deux nations. – VNA