Hanoi (VNA) – Le président Nguyên Xuân Phuc a souligné la nécessité d’améliorer l’image, le prestige professionnel et le statut des avocats lors de son discours au 3e Congrès national des avocats organisé dimanche 26 décembre à Hanoi.

Le président Nguyên Xuân Phuc au 3e Congrès national des avocats à Hanoi, le 26 décembre. Photo : VNA

Le chef de l’Etat, qui est également à la tête du Comité de pilotage central pour la réforme judiciaire, a affirmé que le Parti et l’État sont toujours attentifs à la réforme des institutions, de l’organisation et des activités des avocats.

Il a apprécié leurs efforts pour protéger la justice, les droits à la liberté et à la démocratie des citoyens, et les droits et intérêts légitimes des particuliers et des institutions, contribuant ainsi au développement socio-économique et à la réforme judiciaire du pays, ainsi qu’à la construction et au perfectionnement de l’État de droit socialiste et assurer la démocratie, l’équité et la civilisation.



La Fédération du barreau du Vietnam (FBV) est devenue un pont important entre l’État, la communauté sociale, le monde des affaires et les avocats vietnamiens, aidant à mettre en œuvre les politiques du Parti et les lois de l’État.



Il a souligné que dans le contexte d’une intégration internationale approfondie, il est nécessaire de renforcer la coopération internationale, de créer les conditions permettant aux avocats vietnamiens d’échanger et d’apprendre des expériences internationales, et de participer activement à la protection des droits et intérêts des entreprises vietnamiennes et à la protection des intérêts nationaux dans litiges juridiques internationaux.

À l’heure actuelle, le Vietnam compte plus de 16.000 avocats et plus de 4 000 organisations d’avocats. – VNA